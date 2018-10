Día a día

Continúan las ayudas económicas a deportistas

Día a día

Esta mañana, en la Secretaría de Turismo se realizó una nueva entrega de subsidios a atletas carlospacenses para que enfrenten diferentes gastos que conllevan las competencias.

En la ocasión, el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, expresó que tanto el boxeo como las carreras con obstáculos -disciplinas a las que se le entregaron subsidios el día de hoy-, “están teniendo muchísima relevancia en Argentina; están muy consolidadas en otros países, y creo que tienen un futuro y un crecimiento prolongado”.

Señaló que esta ayuda sirve “para que puedan afrontar las distintas competencias, ya que hoy los viajes, las inscripciones, la alimentación y la indumentaria implican grandes costos”.

Una de las beneficiadas, la boxeadora María Laura Gigena manifestó: “Nos venía haciendo mucha falta, es algo muy importante, así que agradecemos a la Municipalidad por la ayuda”.

Respecto de su presente deportivo, comentó que salió campeona nacional el 5 de mayo, y que ganó dos peleas más en julio; por lo que desea “seguir peleando en la categoría amateur, sumar experiencia y lograr competir profesionalmente. Hay muchos sentimientos al representar a la ciudad en el país, porque no solo peleo por mí, sino por la gente que me apoya y me sigue; así que dejamos todo”.

Estefanía Payero, la otra favorecida, compite en OCR (Obstacle Course Racing) o carreras con obstáculos, que implica desplazar neumáticos, llevar baldes con piedras, pasadores de manos, natación, una mezcla entre running, crossfit y entrenamiento militarizado. Ella también se declaró “muy agradecida, ya que no soy profesional, no vivo de esto y es muy valioso”.

La próxima semana viajará a Chile para competir un sprint de cinco kilómetros, con aproximadamente treinta obstáculos; una etapa eliminatoria para el próximo Mundial. En las últimas eliminatorias logró clasificar; pero por falta de presupuesto no pudo asistir.

Finalmente, indicó que “es una disciplina muy completa que requiere mucho tiempo y dedicación para entrenar. Amo lo que hago, y por más que este año no pueda viajar, lo voy a intentar para el año que viene; así que mi cabeza está puesta en eso, pensando en el Mundial del año que viene y en seguir esforzándome y trabajando duro para solventar los gastos y cumplir ese sueño”.

Darío Spadafore