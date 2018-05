Día a día

Continúa la búsqueda de “Talento Carlos Paz”

La convocatoria de chicos categorías 2004, 2005 y 2006, con el objetivo de conformar un plantel de 45 jugadores con vistas a la Tercera Edición de la Osorno Cup Internacional 2019, sigue en marcha.

El profesor Walter Sosa invita a los interesados a sumarse a las pruebas que se llevan a cabo los sábados de 10:30 a 12 y de 17 a 19, en instalaciones del Complejo El Dorado, ubicado en Avenida Cárcano 2585. “Pueden ser de Villa Carlos Paz o de ciudades aledañas. Hasta el momento hay siete chicos seleccionados que han confirmado el viaje junto a sus papás; incluso hasta de Río Segundo han venido; pero necesitamos que vengan más.

“Quiero remarcar que la empresa que se contrató para el traslado, tiene lugar para seis papás, por lo que, si quisieran acompañar a sus niños, tendrían que hacerlo de manera particular. Con el hotel no hay problema, porque tiene capacidad para 90 personas.

“Más allá de esto, como todavía no se llegó al cupo de 45 chicos, todos los sábados nos juntamos en el complejo El Dorado para continuar con las pruebas. Lamentablemente todavía no se puede mostrar todo el trabajo, porque faltan niños, por eso es que seguimos con las pruebas”, insistió Sosa.

Por otro lado, subrayó que es fundamental que los padres acompañen a sus hijos, “porque cuando termina la selección aprovechamos para hablar con ellos y explicarles cuestiones puntuales del viaje. Han venido varios niños; pero solos, y así no sirve”, cerró.

Los interesados deben comunicarse con el profesor Sosa al 0351-153398225, o ingresar en su Facebook Walter Sosa, donde figuran mayores detalles.