Día a día

Conflicto Municipalidad-Coopi: No hubo traspaso del servicio de cloacas

Publicado: por en la edición Día a día

Hoy martes 6 de diciembre por la mañana, tal como lo había anunciado, el Municipio de Villa Carlos Paz intentó tomar el servicio de cloacas en poder de la Cooperativa Integral, ya que el vencimiento del contrato así lo indicaba.

Para ello se hicieron presentes en la planta potabilizadora de Variante Costa Azul, un grupo de funcionarios encabezados por el asesor letrado Juan Villa, el secretario de Obras Públicas Horacio Pedrone, y la oficial mayor Mónica De Girolamo. En la oportunidad los miembros de la Cooperativa resistieron la medida que había sido dispuesta desde el Ejecutivo, por lo que procedieron a labrar actas de lo sucedido.

El lugar estaba tomado por un centenar de empleados de la Coopi, quienes permanecían en estado de asamblea. Luego de la entrega de las actas correspondientes, los funcionarios abandonaron el lugar, mientras los trabajadores permanecían en su postura.

Consultado por la prensa, Villa explicó: “Nosotros hemos cumplido con todas las pautas contractuales; contra la violencia no hay razón alguna. El hecho de no permitir ingresar a una planta, acceder a un servicio claramente municipal… No es la primera vez. De manera que nosotros consideramos que estos son claros actos de violencia y todo el mundo ha sido testigo de lo que ha pasado hoy: no ha habido en tiempo y forma, como lo prevé el contrato, la restitución del servicio y con él de los bienes que pertenecen al Municipio. Por lo tanto, vamos a acudir al Ministerio Público. En la carta documento que le hicimos llegar el 27 de noviembre, le advertimos esta situación a la Cooperativa, y lo hemos hecho recién en la actuación notarial reiterándole el apercibimiento”.

-¿Se va a pedir el desalojo de la planta?

“El Municipio tiene la facultad del uso de la fuerza; pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir a formular la denuncia correspondiente y en el contexto de esa denuncia, se pide siempre que cesen los efectos del delito y es una cuestión que ya le corresponde al Ministerio Público”.

-¿El Municipio puede tomar el servicio de manera definitiva, sin que pase por el Concejo de Representantes?

“Esto es un contrato, como muchísimos que tiene celebrados el Municipio. Un contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, que empezó hace quince años y ha terminado. A partir de ahí, no hay más nada que decir respecto del contrato; es decir, o se renueva, o se firma un nuevo contrato, o no se hace nada. Nosotros hemos dicho que no vamos a hacer nada, en ese caso la Carta Orgánica manda que la gestión del servicio le corresponde al Municipio“.

-¿El servicio de cloacas se encuentra igual que el servicio de agua?

“No, porque vuelvo a decir, en aquel caso había una reconducción del contrato, una continuidad del contrato después de su vencimiento”.