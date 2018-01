Día a día

Conflicto Coopi-Municipalidad: Jubilados se suman al plan de lucha

Publicado:

Tras el anuncio del intendente Esteban Avilés de hacerse cargo del servicio de agua el próximo 28 de febrero, prestación hasta ahora brindada por la Cooperativa Integral, un grupo de trabajadores jubilados de esa institución decidieron autoconvocarse y sumarse al plan de lucha que mantiene la entidad.

Con tal motivo, llamaron a una conferencia de prensa que se efectuó esta mañana. En la oportunidad, hicieron uso de la palabra Raúl Martina, Silvia Corace y Pedro Gaitán.

“Queremos expresarles nuestros deseos de que esta institución tenga una continuidad”, advirtió Corace; “no hay que olvidar que dentro de poco va a cumplir 55 años y pensar que le quieren hacer un daño es sencillamente injusto”. Asimismo, “estamos para solidarizarnos y en defensa de todo lo que se ha logrado, esto tiene que seguir funcionando con todos los servicios, porque uno siempre piensa en agua y cloaca; pero la Coopi también es cultura, banco de sangre y mucha solidaridad, aparte de trabajo duro”.

Por su parte, Pedro Gaitán hizo una reseña histórica, “para que los más jóvenes sepan de qué se trata todo esto”, y cuestionó la actitud avilecista: “No tengo respuestas de por qué nos quieren sacar los servicios; salvo que haya un negociado muy grande”.

Raúl Martina, en tanto, aventuró: “Lo que está en danza aquí es la generación de un negocio, porque no hay nada malo con el servicio que brinda la Coopi. Muchas de las cosas que hizo la Coopi no dio lugar a negociados. Sacarle el servicio es directamente hacerla desaparecer. Esto no es una premonición sino una posibilidad bastante cierta”.

Finalmente, Martina lanzó un tajante: “Si se meten con nuestras familias, vamos a prender fuego todo, porque con la familia no hay que meterse”.