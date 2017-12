Día a día

Conflicto Coopi-Municipalidad: Cooperativistas fijaron postura sobre la situación

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral realizó una conferencia de prensa para informar su postura por los fallos del Tribunal Superior de Justicia respecto de los servicios de agua y cloacas.

En la oportunidad, el doctor Aníbal Martínez hizo uso de la palabra y contestó algunas preguntas, entre otros conceptos, señaló: “Hay dos fallos que se colgaron en la página del STJ el jueves, y esto implica que no hay una notificación formal, ni un plazo que nos impliquen una resolución inmediata. Uno de ellos es por el tema cloacas, el fallo produce un status quo que indica que hasta tanto no se resuelva el tema no deben producirse cambios en nuestra forma de trabajar y en cuanto a los trabajadores, la Coopi sigue garantizando sus derechos y el servicio en sí.

“En relación al otro fallo, (agua) lo que advertimos es que tiene varias etapas recursivas a seguir, por lo que entendemos que esto anula cualquier medida que se quiera adoptar. Esto lo digo porque ayer hemos recibido una notificación, apalancada por un decreto en donde la Municipalidad quiere efectuar un procedimiento similar a lo que quiso hacer con las cloacas. Este tema está judicializado y faltan procesos a seguir. Queremos advertir que a veces se toman medidas arbitrarias y apresuradas”.

Precisamente, respecto de los próximos pasos, explicó: “En lo de las cloacas, el expediente vuelve a la Cámara y el TSJ da la orden de admitir la demanda y tratarla. La Municipalidad tendrá la oportunidad de contestar.

“En lo del agua, nosotros vamos a interponer un recurso extraordinario para que el TSJ resuelva sobre el mismo, y si es admitido irá a la Corte Suprema de la Nación donde será tratado. Mientras tanto, entendemos que hay un efecto suspensivo.

“Si bien hay un fallo de la justicia, mientras esto esté judicializado, y no esté firme, administrativamente no se pueden tomar resoluciones, porque es pasar por encima de un fallo.

“Nosotros garantizamos el servicio, que nunca ha sido objetado y también la fuente de trabajo. Cualquier medida del Municipio choca con los tiempos de la justicia. Hasta que no haya sentencia firme de la justicia, la Municipalidad no puede seguir adelante con lo que se propone”.

Finalmente, el letrado aclaró: “Nosotros vamos a seguir con los mismos argumentos”.

En la conferencia también estuvo José Ipólito, jefe de servicios de agua y cloacas, quien se refirió al temor de que la Coopi desaparezca: “Tenemos esa preocupación, solo la Coopi nos garantiza los puestos de trabajo y las condiciones que hemos logrado a lo largo de los años, y cuando lo comparamos con el Estado municipal, nos da miedo. Capaz que al Intendente no le guste que acá se gane bien”.