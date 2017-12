Día a día

Concejo de Representantes: Aumentos de tarifas y algo más

Publicado: por en la edición Día a día

Ayer jueves se llevó a cabo otra sesión del Concejo de Representantes, la cual contó con varios puntos fuertes a debatir.

Uno de ellos planteaba declarar de interés legislativo y cultural el Córdoba Vegan Fest Segunda Edición, a desarrollarse en nuestra ciudad el próximo domingo 17, en la Sala de Convenciones, y fue aprobado por unanimidad. Quien tomó la palabra fue la presidenta Alejandra Roldan: “Esto viene por iniciativa de un grupo que fue minoritario; pero que creció y hoy trasciende las barreras culturales, sociales y económicas. Estamos acá con un proyecto de elección en base al respeto que debemos tener por la capacidad de elegir qué alimentación queremos, no solo estamos hablando de salud ni de estética, sino de formas y opciones de vida”.

En el recinto se encontraba Fernando Barrera organizador del evento, quien expuso su experiencia: “Hace un tiempo atrás tuve un accidente y quedé en coma; cuando desperté los médicos me comentaron que no podían creer cómo los huesos se soldaron tan rápido, realizaron una investigación y me dijeron que fue a partir de la alimentación, por ese motivo mis células funcionaban mucho más rápido. La alimentación que se propone con el veganismo también la vivimos con la For Life, la ONG que tuve la oportunidad de traer a la Argentina y hace poquito, empezamos aquí en Carlos Paz, al principio éramos tres, ahora somos más de cien personas”.

Otro de los puntos que se debatió fue el 283, y refería a autorizar a la Asociación de Permisionarios de Taxímetro de Villa Carlos Paz, a incrementar las tarifas del servicio público que presta; también fue aprobado por unanimidad. En consecuencia; a partir del 20 de diciembre, la bajada de bandera costará 28,50 pesos, y la ficha cada 100 metros 1,70. También por unanimidad autorizó la nueva tarifa de los “autos al instante o remises”.

Otro de los puntos clave fue el 303, sobre el esquema tarifario del transporte público de pasajeros. El proyecto fue aprobado por mayoría, con la sola objeción de Laura Orce (Unión por Desarrollo), quien justificó: “Hablan de una tarifa de 15 pesos, están abordando lo propuesto por esta empresa. Hablan de boleto obrero que se acredite con certificado de trabajo y que sus ingresos no superen el mínimo vital y móvil, ¿cuántos piensan ustedes que pueden acreditar este tipo salario?, ¿cuántas de las personas que usan el servicio urbano creen que tiene recibo de sueldo?, va a ser más fácil andar en avión o en el helicóptero de la provincia que tomar un colectivo. Entre que tiene un montón de problemas para cargar la tarjeta, ahora le sumamos otra travesía: 540 pesos tiene que ir pagar una persona de contado en el momento para obtener el descuento (…) Durante muchísimos años la empresa Autobuses Santa Fe tuvo todo los aumentos que quiso y no invirtió en nada, no se mejoró ninguna prestación en este servicio. ¿Por qué le están dificultando así el servicio a la gente, con qué necesidad? Y si la empresa tiene déficit que se vaya de la cuidad, porque los usuarios no tienen por qué estar pagando”.