Día a día

Comunicado sobre la legalización del aborto enfrenta a los parlamentarios juveniles

Publicado: por en la edición Día a día

Esta semana se produjo una polémica en el Parlamento Juvenil de nuestra ciudad, con motivo fijar posición a favor de la campaña nacional por el “aborto legal seguro y gratuito”, según un proyecto presentado por la agrupación “Mano de Obra K”.

El proyecto en cuestión expresaba: “Ejerciendo nuestro rol de juventud consistente en marcar el camino del país que queremos para nuestro futuro, el debate por la legalización del aborto nos interpela a levantar la voz por todas las mujeres jóvenes que mueren víctimas de un Estado que esconde una práctica que fácticamente ocurre sin brindar los elementos para asegurar su integridad de salud y su vida”.

La propuesta fue rechazada, en tanto el único voto a favor fue el de Juan Ignacio González (precisamente representante de la Juventud Mano de Obra K); mientras que votaron en contra, Brenda Gimenez (Agrupaciones políticas: Compromiso y Acción Ciudadana), Malen Lapizaga (Deportes: Carlos Paz Rugby Club), Isabella Mossé (Centros de Estudiantes: Instituto Parroquial Bernardo D’Elía), Florencia Wainstein (Centros de Estudiantes: IESS), Francina Agüero (ONG: Rotaract), por cuestiones religiosas Gabriel Cava (Iglesias: Vida o Propósito) y Gino Maretto (Iglesias: Tu Mejor Lugar).

El comunicado emitido por la agrupación kirchnerista, advierte que “las parlamentarias mujeres habían expresado su postura a favor del proyecto de legalización del aborto; pero luego votaron en contra”.

En este sentido, Francina Agüero aclaró: “No podemos hacer un comunicado masivo, de que estamos todos a favor de la legalización del aborto, cuando dentro del Parlamento hay dos chicos de Cultos, y hay uno o dos más que no están a favor de la legalización. Entonces no podemos decir que estamos todos los parlamentarios en representación de toda la juventud de Carlos Paz, cuando sabemos que no es así. Eso fue lo que planteamos, y supuestamente el proyecto iba a ser cambiado, íbamos a ver otra forma de tratar esta problemática. Cosa que no ocurrió. Por eso rechazamos el proyecto.

“En ningún momento nos fijamos en contra de la legalización del aborto, ni a favor. Podemos decir que como personas algunos estamos a favor y otros en contra; pero no podemos decir que todos estamos a favor”.