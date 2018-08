Día a día

Colinas: Nuevo robo a un vehículo

El pasado sábado 25, en horas de la noche, malvivientes forzaron la puerta de un auto que permanecía estacionado sobre calle Amazonas al 600, de barrio Colinas, y sustrajeron de su interior una mochila que contenía documentación, pañales y ropita de bebé.

En diálogo con “El Bamba”, la víctima Paola Gómez, relató: “Habíamos ido a un cumpleaños ese día, y cuando salimos para volver a casa, estaba la puerta del vehículo abierta; en ese momento, me percaté que ya no estaba más el bolso. Adentro no había nada de valor ni tampoco plata; solo mi billetera con tarjetas, mi documento y los de mis hijos (Martina y Giovanni Nieto). Además, me robaron varias cosas de mi bebé”.

Por último, la mujer solicitó: “Les pido por favor, si alguien encuentra las tarjetas o documentos, inmediatamente se comunique conmigo”.

Ante cualquier información, llamar al 3541552898, o contactarse al Facebook Paola Gómez.