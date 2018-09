Día a día

Colegios primarios visitan el Aula Ambiental

Publicado: por en la edición Día a día

En el transcurso de esta semana, alumnos de las escuelas Isla de los Estados y Bernabé Fernández recorrieron el predio del Aula Ambiental.

La ingeniera Soledad Lescano, quien hace las veces de guía, explicó que, aprovechando la vista desde las alturas, se realizan comparaciones entre los tipos de territorios que poseen la montaña y la ciudad. Además “articulamos este tema con el de las especies autóctonas y las diferencias con las plantas invasoras, por lo que han visitado el vivero del proyecto Arbolar, en donde se encuentran especies forestales autóctonas y hacemos mucho hincapié en el cuidado de la montaña”.

Advirtió que “los estudiantes no conocen ni siquiera lo que es un árbol autóctono o el bosque nativo, y es muy importante que identifiquen el paisaje originario que contiene la ciudad y los valores de conservación de las especies”.

Esto se relaciona con la creación del vivero: “Cuando alguien quiere plantar una especie autóctona, prácticamente no hay dónde conseguirlas; entonces surgió la idea de hacer un cultivo propio, y una vez que crezcan, saciar las necesidades de vecinos e instituciones que las quieran tener en su propiedad”.

Destacó el hecho de que las especies nativas “prácticamente no requieren mantenimiento ni riego; toleran plagas, las raíces no rompen veredas y no son alergénicas; algunos dicen que la espina es una de las razones por las que estos ejemplares no suelen estar en los espacios urbanos; pero, por ejemplo, el rosal posee espinas y lo encontramos en muchos paseos turísticos”.

Para que chicos -y adultos- se familiaricen con estas especies invitan conocer el vivero los jueves de 10 a 13.

En otro orden, Lescano recordó que el próximo lunes 24 de septiembre de 16:30 a 20:30 se realizará el tercer taller participativo sobre el manejo el plan de manejo del área protegida para cuando se amplíe el ejido urbano de Villa Carlos Paz. “Se ha trabajado con valores de conservación, y en este encuentro se verán proyectos, objetivos, acciones concretas que siempre se ven enriquecidos con participación ciudadana”, concluyó.

Darío Spadafore