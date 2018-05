Día a día

Centro Ambiental: En la separación está la clave

Publicado: en la edición Día a día

Convocados por el área de Prensa de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, esta mañana, un grupo de periodistas visitó el predio del Centro Ambiental, donde el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, brindó detalles sobre las obras en ejecución y los objetivos planteados para su funcionamiento.

La planta de separación: el corazón del proceso

“Esta es una de las tres obras que se incluyen en lo que es el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Carlos Paz y microrregión; la planta de separación es el corazón de este proceso al que se someterán los residuos.

“A partir del ingreso de la basura recogida por los camiones compactadores, se hace una diferenciación de los elementos, los que pueden ser valorizados y de los que no.

“Los valorizados a su vez, pueden ingresar en dos procesos: lo que es el circuito de comercialización de materiales como es aluminio, cartón, papel, etc.; o pueden ser derivados a un co-procesamiento como los que se realizan dentro de la fábrica de cemento Holcim.

“Básicamente, la basura ingresa por una punta, se traslada por una cinta, de donde se recoge y se tira en contenedores especiales cada uno de los elementos; y lo que no sirve, pasa a otra cinta con destino final en el enterramiento.

“Los puestos de trabajo están cubiertos por personas que van seleccionando cada uno de los elementos que le son indicados en ese proceso”.

Reducción de la basura

“De acuerdo con lo que se planteó, el objetivo es achicar entre un 12 y un 18 por ciento los residuos sólidos urbanos que hoy se entierran, de las 110 toneladas que se producen en Carlos Paz y la microrregión en seis años. Más allá de que el proyecto es a veinte años.

“En la parte más alta del basural, sobre el cortafuego que en su momento hicimos a los fines de prevenir incendios, hay una visualización muy importante de lo que es el cierre del actual basural a cielo abierto.

“Se observa que hay un pasivo ambiental de aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos que están mitigadas, atento a que se ha hecho una capa que impermeabiliza e impide que el agua de lluvia penetre; con esto se evita la generación de lixiviados. A su vez, se han hecho toberas para la emanación de los gases, como el butano y el metano; y, además, se han hecho canales internos para captar estos lixiviados que se producen.

“Con el cierre del actual basural a cielo abierto, se termina uno de los problemas mayores que tuvo la ciudad y la microrregión en los últimos 20, 30 o 40 años que es el tema de los incendios. Estamos a un nivel de obra de un 75-80 por ciento en el caso del cierre del actual basural, pensamos que en los próximos días ya se termina y comenzamos a tirar en la tercera de las obras que se están haciendo, que es el enterramiento sanitario”.

Enterramiento sanitario

“Esta es la tercera de las obras. Se trata de un lugar donde se ubican tres fosas de las trece que prevé el proyecto para los veinte años, en las cuales se depositan los residuos sólidos urbanos que no son valorizados en forma controlada. Estas fosas están impermeabilizadas a los fines de que los lixiviados no se trasladen a las capas, y además hay un control de gases.

“Están previstas para seis años de duración, en tanto y en cuanto cumplamos con el objetivo de una reducción de entre el 12 y el 18 por ciento. Si la reducción fuera mayor, estas fosas durarían más, y ese es el objetivo que nos propusimos. Tratar de que el proceso de separación sea mayor al que tenemos establecido en el proyecto, a los fines de que estas tres primeras fosas en vez de durar seis, nos duren siete u ocho años y de esa manera, no tener que seguir construyendo las otras aunque ya estén autorizadas”.

Concluida la explicación del secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, el intendente Esteban Avilés destacó el trabajo que se realiza con “otros presidentes comunales e intendentes, con el gobierno provincial y el nacional porque es de alto impacto ambiental”. Asimismo, agradeció la gestión del Ministerio de Turismo de la Nación, en particular a su titular “Gustavo Santos que en esta última etapa agilizó todos los trámites administrativos”.