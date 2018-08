Día a día

Celulares robados: Dejarán de funcionar en todo el país

Ayer martes, entró en vigencia el sistema por el cual, serán desactivados en cualquier red móvil los dispositivos robados o adulterados. Dicha medida se dispuso debido al notable número de robos que se producen por día en nuestro país, los cuales, en la mayoría de los casos, no son denunciados.

En diálogo con “El Bamba”, el técnico en Programación y reparador de celulares, Iván Zalazar, advirtió que el primer paso fundamental ante un robo o pérdida, es realizar la denuncia: “Se debe emitir a través del *910, para que el equipo no sea utilizado y sea dado de baja por el sistema. A partir de allí, el IMEI entra en una base de datos que desactivará el aparato en cuanto se le quiera insertar una nueva tarjeta SIM”.

En ese sentido, explicó: “El IMEI es una especie de documento de cada dispositivo, que consta de quince dígitos. Todos los teléfonos tienen uno asociado al equipo que lo identifica frente a las redes de telefonía celular. Es un número único a nivel mundial, con el cual las telefónicas tienen la habilidad de bloquear ese número en caso de que sea denunciado, duplicado, adulterado o perdido”.

En relación a cómo se averigua el IMEI de nuestro teléfono, describió: “Al igual que si fueras a hacer una llamada, hay que discar: *#06# (asterisco, numeral, cero, seis y numeral nuevamente) y automáticamente, te sale el número de IMEI. Se recomienda que la gente lo tenga anotado junto con los papeles del equipo en caso de robo”.

A la hora de llevar a cabo la compra de un celular nuevo o usado, es fundamental acceder al sitio web https://www.enacom.gob.ar/ del Ente Nacional de Comunicaciones: “Sobre todo cuando realizás compras virtuales; es importante chequear si el equipo que vas a adquirir no ha sido robado. En esa página, ingresás a la sección de ‘Consulta de IMEI’, escribís el número, y enseguida te notifica si el equipo está bloqueado o no”, y añadió: “El objetivo es que la gente pueda entrar y validar si su teléfono es robado”.

Por último, Iván remarcó el gran “mercado negro” que se ha generado en torno a los celulares: “Este tipo de robos es algo habitual y ha crecido mucho en los últimos años. Creo que con esta medida se logrará mitigar esta problemática”, finalizó.

Falta de información

Salimos a la calle y conversamos con algunos vecinos, quienes en su mayoría desconocían sobre el código de identificación IMEI: “La verdad es que nunca me fijé en eso; siempre he comprado celulares nuevos y no he tenido problema”, declaró Elisa.

En lo mismo coincidió Rosana, quien se interrogó: “¿Es lo mismo que gmail? Porque sabía que sincronizás tu cuenta Android con tu email; por si se te pierde el celular y tenés que restaurar tu información”.

En tanto, Maximiliano reconoció que “sé que es como el DNI de tu celular. Si lo perdés o te lo roban, podés denunciar y te dan de baja del sistema”. Sin embargo, admitió: “No estoy muy convencido que vaya a servir esa medida, porque los hackers cada vez se las ingenian más para hacer dinero con los celulares; y algunos hasta encuentran la forma de cambiar el código de IMEI”, y por último añadió: “Es como dice el refrán, ‘hecha la ley, hecha la trampa’”.

Elizabeth Scardigno