Carlos Paz Sierras: Robo en un departamento

El pasado martes, en horas de la noche, malvivientes ingresaron a un departamento ubicado en calle Roma de nuestra ciudad, luego de forzar y romper la puerta de entrada. Los delincuentes se llevaron un televisor plasma y un reproductor de DVD.

La víctima, Andrea, relató que el hecho ocurrió “antes de las 22; cuando volví de trabajar, me encontré con la puerta forzada y mis cosas revueltas. Parece que tomaron lo primero de valor que encontraron en la sala y se fueron, porque estaba desordenada esa parte solamente”.

La mujer admitió que aún no realizó la denuncia: “Ya me habían robado anteriormente y quedó todo en la nada. Nunca más recuperé mis cosas, así que no sirve de nada. Solamente compartí una publicación por Facebook, para ver si puedo encontrar el plasma de 40 pulgadas y el reproductor; pero no sé si tendré suerte”.

Por último, expresó: “Esperemos que para el verano haya más control; en todo Carlos Paz hay mucha inseguridad”.

Elizabeth Scardigno