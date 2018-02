Día a día

Carlos Paz se solidariza con el Chaco Salteño

Publicado: por en la edición Día a día

Este viernes 9, de 11 a 19, se llevará a cabo en la Municipalidad un evento solidario a favor de los más de 10 mil evacuados por las inundaciones en el Chaco Salteño. En la ocasión, se recibirán donaciones para contribuir con los damnificados. Cabe destacar, que estarán presentes artistas y periodistas que colaborarán con la causa.

Al respecto, Carina, integrante de Fundación Cultura Nativa, que lidera el folclorista Jorge Rojas, comentó: “Por ahora no vamos a recibir ropa ni calzado, porque no podemos trasladarlos. Solamente alimentos no perecederos, agua mineral, repelentes, artículos de limpieza (lavandina, detergente), botas de goma, colchones, ropa de cama y medicamentos básicos (antibióticos, antidiarreico, analgésicos, antiinflamatorios, cremas dérmicas, algodón, alcohol, descartables). También se pueden donar bolsas de consorcio o residuos”.

Las donaciones se irán enviando acorde a las necesidades que vayan surgiendo; pero las tareas solidarias se extenderán por un período ilimitado: “De un momento a otro, llevaremos alimentos y agua. Pero esto no es algo que termine en una semana o dos; va a llevar mucho tiempo. El tema es que se cortó la ruta y los inundados quedaron de un lado y la ayuda del otro, con una brecha de 25 metros. Era un río tremendo el que corría y no podíamos comunicarnos. Ahora que bajó un poco el agua, con una lanchita están cruzando alimentos y ese tipo de cosas, porque quedaron desprovistos de todo. El pueblo ha quedado vacío y no tienen de dónde abastecerse. Por el momento, estamos a la espera para llevar todo lo que se pueda”.

Por otra parte, Carina destacó el compromiso de la gente en este tipo de campañas: “Estuve cuando se hizo un evento para las Sierras Chicas y fue impresionante cómo la gente se acercó; los camiones se llenaron. Esperamos que en esta ocasión pase lo mismo.

“En Córdoba tenemos cuatro lugares, en Avenida Colón donde está la oficina; en la plaza de Jesús María, Monte Maíz y Alta Gracia. También en Santiago del Estero, Santa Fe y Rafaela, tenemos voluntarios donde realizan el acopio de mercadería”.

Por último, comentó: “La solidaridad es impresionante, y nos reconforta el cariño que le tienen a Jorge Rojas y al `Indio´. Es un desborde de gente que se contacta para ayudar”.

Para más información, contactarse a través de la página de Facebook “Fundación Cultura Nativa”, o ingresar a www.fundacionculturanativa.org. También, se puede llamar a los siguientes teléfonos: 03547-47-5496 o 351-73-88222.

Para aportes económicos, la cuenta corriente de Banco Macro es 3-301-0941403429-8, razón social: Fundación Cultura Nativa, CUIT: 30-71518269-2 y CBU: 2850301930094140342981.