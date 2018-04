Día a día

Cansado de los robos

Numerosos son los disgustos que ha sufrido Daniel, un comerciante de bulevar Sarmiento, quien, desde que abrió su negocio de regionales en ese sector, ha sido perjudicado por hechos delictivos. Pero su caso no es el único en la zona, ya que algunos negocios lindantes han atravesado situaciones similares.

“Anteanoche rompieron la vidriera en una rotisería y le robaron a la dueña una bicicleta que tenía al fondo. Ella tuvo que gastar 4 mil pesos para cambiar el vidrio; sin contar el enojo de que le quitaran su bicicleta. Al parecer nadie escuchó nada, y eso fue alrededor de las 2 de la mañana”, contó.

Además, el hombre mencionó que en reiteradas oportunidades ingresaron vándalos a su local: “La última vez fue la semana pasada; me rompieron una cerradura, y tuve que pagar mucho dinero para arreglarla; además se llevaron 1300 pesos que tenía en la caja. Eso fue en plena tarde, cuando volví alrededor de las 16:30 al negocio, me encontré con la sorpresa. Llamé a la Policía y lo único que me dijeron es que pusiera cámaras, y que ellos ya se iban a encargar del resto; pero hasta el momento no veo avances. En esta época casi ni se los ve patrullando”.

En este sentido, el vecino no escatimó críticas: “Como ya terminó la temporada, han desprotegido totalmente la zona. La gente de Seguridad Urbana tampoco hace nada, lo único que les importa es multar para recaudar dinero; pero no están atentos a lo que sucede”.

A modo de cierre, el comerciante solicitó “más controles; ya que hay mucho merodeo y siempre andan dando vueltas por los negocios para entrar apenas se les presente la posibilidad. Por lo que hablamos con otros colegas, son los mismos de siempre, al parecer una banda de maleantes que vigila todos los movimientos”, especuló.