Día a día

Campaña Solidaria y Comunitaria “Por Una Mejor Navidad”

A través de una iniciativa del Club Solidario de Mano en Mano, con el apoyo de la ONG Food for Life, Interact y Rotaract de Rotary Club; supermercados Disco, Becerra, Buenos Días y Cordiez; el elenco de Gestos y Muecas; Ciudadanos al Frente, Ajedrez Solidario Callejero, y vecinos de la ciudad, se llevó a cabo la colecta donde se recaudó gran cantidad de alimentos no perecederos y leche larga vida, que fueron destinados al Refugio Nocturno Cura Brochero, al Club Lechero (que aporta durante a los merenderos de la ciudad), Food for Life (quienes cocinan y brindan alimentos saludables a personas en situación de calle en Carlos Paz y Córdoba), y al merendero Solecitos Naranjas que recibe a 150 niños y adultos mayores de Colinas y alrededores.

Con gran alegría se logró cumplir con la última misión del año, luego de las campañas que se llevaron adelante en este complicado 2017: colecta de útiles escolares, frazadas, leche y alimentos, y la conformación de una biblioteca itinerante de libros infantiles. Con gran esperanza y fuerza, se preparan las manos solidarias para afrontar el próximo año, y tratar de llegar allí donde haya una necesidad, donde haya un derecho.

Entre lo recolectado el pasado sábado 9 de diciembre, cabe mencionar: 640 litros de leche larga vida; 16 leches especiales; 163 kilos de azúcar; 121 envases de tomate; 160 paquetes de arroz; 87 paquetes de galletas dulces; 54 turrones; 47 panes dulces, y 446 paquetes de fideos, entre muchos otros alimentos.

Ese mismo día, se entregaron otros 30 litros de leche directamente al Club Lechero, y un baúl completo se distribuyó entre Food for Life y el Refugio Cura Brochero.

Se agradece de todo corazón a las organizaciones solidarias y vecinos de Villa Carlos Paz por su desinteresada colaboración.

Club Solidario de Mano en Mano; Facebook: club solidario vcp