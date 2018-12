Día a día

Caminos sinuosos…

Las lluvias caídas el pasado viernes a la madrugada, impactaron directamente en las arterias de tierra que se encuentran en la zona sur de nuestra ciudad, volviéndolas intransitables.

Conversando con algunos vecinos, la mayoría admitió que es una historia repetida: “Fue muy fuerte el temporal, y sobre todo para las calles que dan a la Costanera; ya estamos acostumbrados a esta situación cada vez que llueve”, comentó Alicia, de barrio El Canal.

En ese sentido, aseguró que “los barrios del sur siempre estamos olvidados; ojalá me equivoque y vengan pronto a arreglarlas desde la Municipalidad, porque están imposibles”.

Por su parte, Cristina expresó: “Las calles son siempre motivo para renegar. Pagamos impuestos; pero ni siquiera las mantienen en condiciones. Lo ideal sería el pavimento o, aunque sea, adoquín; pero por cómo está la situación económica, lo veo difícil”.

Desde Cárcano hacia la montaña, la situación es similar: “Muchísimo barro y charcos, ya no sabés dónde pisar para no resbalarte. Los viejos simplemente no podemos salir por el estado de las calles”, criticó María Rosa, desde Las Rosas Centro.

En relación al arreglo, señaló: “La Municipalidad viene cuando quiere con las máquinas; capaz tengamos suerte porque están en campaña electoral”.

La situación no resulta solamente conflictiva en la periferia. Numerosas calles pavimentadas también acusan un significativo deterioro. La problemática de los baches es “figurita repetida” en distintos puntos de Villa Carlos Paz. Una novela de nunca acabar…

