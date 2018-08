Día a día

Calle Los Cóndores: El tránsito incontrolable

En el día de ayer, en la intersección de calles Los Cóndores y Juan B Justo, falleció un joven de 19 años como consecuencia de un choque entre su moto y un automóvil.

El lamentable hecho no sorprendió a los vecinos, que renuevan los reclamos por la falta de controles de tránsito y de reductores de velocidad, tales como badenes o lomas de burro. En palabras de María, propietaria de una despensa en el barrio, “es terrible lo que pasó ayer; pero si no hacen algo para frenar a los coches, va a seguir pasando. Acá van a todo lo que da, pasan en contramano, motociclistas sin casco; nadie respeta y nadie controla nada”.

Muy similares fueron las palabras de Fabia: “Pasan a fondo, a muy alta velocidad, no miran, van sin casco, van con chicos, en contramano para no hacer una vueltita más”; e indicó que “tanto Los Cóndores como las calles que la cortan (Juan B Justo, Lisandro de la Torre, Tupungato, los Tamarindos), son un peligro; yo misma tuve un accidente el año pasado, que no fue grave y pudimos resolver en el momento; pero los incidentes pasan todo el tiempo. Realmente, el tránsito en esa zona se ha vuelto incontrolable, y nunca tuvimos alguien que mire y controle en las esquinas”.

Por último, resaltó que “es una realidad la inconsciencia constante de la gente, la imprudencia y falta de respeto a las normas y la vida de cada uno”.

Raúl opinó que además “está mal diseñado el recorrido de las calles, muchas son de mano única y para ir a una cuadra de tu casa tenés que hacer cuatro cuadras; entonces muchos se mandan en contramano y pasan los accidentes; tendrían que revisar eso o multar a los que andan en contramano”.

Problema sin fin

Otra problemática que afecta al caserío tiene que ver con las aguas servidas que corren por las calles. “Con las cloacas llegaron hasta dos cuadras más o menos de Los Cóndores, y no se continuaron nunca más. Es terrible, y cada vez más, el olor es más nauseabundo”, expresaron los vecinos; quienes advirtieron que “es una zona crítica, ya que tiene bajada al Fantasio”.

