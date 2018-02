Cajeros: Algunos sí, otros no

Día a día

Si bien el paro bancario de ayer y hoy se hizo efectivo, el funcionamiento de la mayoría de los cajeros no registró inconvenientes.

“El fin de semana retiré dinero del cajero sin ningún problema. La verdad es que imaginaba una situación más caótica; pero me sorprendió la tranquilidad”, admitió Leonardo en la esquina del Bancor.

Lo mismo declaró Cecilia: “Vine a cobrar la jubilación de mi suegro y me sorprendió que no hubiera problemas. Por suerte, los cajeros funcionan bien y tienen dinero”. Testimonio con el que coincidió Armando, que también estaba operando en la esquina de San Martín y Miguel Juárez.

Sin embargo, en Banco Nación no hubo la misma suerte: “No hay plata en los cajeros” fue la respuesta de Marcelo, Karina, Luis y Nilda.

Cabe mencionar que la Asociación Bancaria adhiere a la marcha convocada por Hugo Moyano, para mañana miércoles; por tanto, los servicios se normalizarían recién el jueves 22.