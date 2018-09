Día a día

Boxeo en el Sarmiento: Combate por el título cordobés

Mañana viernes, el Club Social y Deportivo Sarmiento será sede de la tercera velada boxística del año, organizada junto con el gimnasio Formando Campeones.

En este sentido, el profesor Carlos Bustos, expresó: “A diferencia de las anteriores, en esta oportunidad tendremos una pelea profesional importante, por un título cordobés, a ocho rounds. Además, habrá ocho peleas amateurs, con el mismo grado de importancia porque será con chicos muy bien catalogados a nivel provincial y nacional. Por ejemplo, peleará Laura Gigena, que es campeona nacional amateur 2018, y Brian Palacios que es campeón argentino amateur 2016”.

En cuanto al combate de fondo, será entre el carlospacense Emiliano “Porky” Vivas y Pablo Villanueva, de San Francisco; el ganador se quedará con el título cordobés.

“Es una nueva oportunidad para mi carrera. Esperemos que la gente se llegue para que le haga el aguante al boxeo local. Me siento más preparado que la velada anterior, llego bien con el peso porque estoy un kilo y medio por debajo”, sostuvo Vivas.

En tanto, Villanueva declaró: “Nunca nos habíamos enfrentado con Emiliano, así que nos conocemos muy poco. De igual modo, me siento tranquilo. Invito a la gente a que se acerque; sé que voy a ser completamente visitante, pero he venido a ganar y espero que se dé. Esta pelea se ha pactado hace unos dos meses, por lo que me he preparado con tiempo”.

Por último, el secretario de Turismo y Deportes Sebastián Boldrini manifestó: “El Club Sarmiento es un referente del boxeo, y esperamos que la gente vaya a ver una buena pelea. Acompañamos a la institución, porque pensamos que estos eventos hacen muy buen a la ciudad”.

La cita es para este viernes 7 desde las 22; en Los Gigantes 63. La entrada anticipada cuesta 150 pesos (200 al comenzar la velada) y se pueden adquirir en la sede de la entidad.