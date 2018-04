Día a día

Bastones Integrados: Sorteando obstáculos en una ciudad “exclusiva”

Publicado: por en la edición Día a día

Desde el 2014, en la sede central de la Cooperativa Integral (Moreno 78) funciona “Bastones Integrados”, un espacio de trabajo y contención para personas con discapacidad visual.

“Contamos con una maestra integradora que da `orientación y movilidad con los bastones´; y este año vamos a sumar `braille´ con Rosemarie, una compañera de la Fundación Gaude que es ciega y vendrá desde Córdoba para dictar estas clases. Está destinado al público en general, sean profesores, personas no videntes o videntes”, detalló Graciela “Puchi” Rofrano, coordinadora de la institución. “Ahora estamos averiguando cuánto sale la tablita y el punzón, por lo que tendremos que cobrar una cuota mensual”, agregó.

Las actividades “comenzarán en mayo, ahora estamos recibiendo inscripciones”, manifestó. Las clases se dictarán los viernes de 15:30 a 17:30, y estarán a cargo de la profesora Analía Goyechea. Por mayores informes, los interesados deben comunicarse al 3541-651393 o 3541-678000.

Ciudad nada inclusiva

En cuanto a las posibilidades de inserción de personas no videntes o con baja visión en Villa Carlos Paz, Graciela expresó: “No hay inclusión ni para nosotros ni para ninguna persona con discapacidad. Las calles de Carlos Paz son imposibles de transitar. Vivo en la zona de Caracas y La Paz, las veredas están llenas de escombros, arena, y cuando bajo de la vereda, siempre se me hunde el bastón por alguna rajadura que hay en calle. Las rampas que hay no están bien hechas, porque deberían salir directamente del asfalto y acá todas tienen un borde que dificulta el tránsito para alguien en sillas de ruedas o provocan inseguridad para un no vidente”.

Por su parte, la profesora Analía señaló que no reciben apoyo económico gubernamental, y tampoco son consultados ante eventuales acciones que los involucren.