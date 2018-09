Día a día

Barrio General Belgrano: Motochorros al orden del día

Ayer lunes, alrededor de las 21, una joven de 24 años se encontraba caminando por calle José Ingenieros, cuando dos motochorros la interceptaron y le sustrajeron la mochila, que en su interior contenía una tablet marca Noblex, de color negra; tamaño de pantalla: 10 pulgadas.

En diálogo con “El Bamba”, Anahí relató: “Me dirigía a mi domicilio cuando de repente, una moto se estacionó una cuadra más adelante de mí; uno de los chicos se bajó y me empujó para sacarme la mochila. Luego se fueron rápidamente. La verdad, me quedé muy asustada por la situación”.

Si bien la víctima reconoció que “no tenía objetos de valor, lo único que lamento es haber perdido la tablet de mi hijo; teníamos fotos y muchos recuerdos, y eso me duele mucho más”, y añadió: “Espero poder recuperarla, solo me interesan los archivos guardados, porque en sí, la tablet no cuesta mucho”.

Ante cualquier información, comunicarse al Facebook de Lia Zamora.