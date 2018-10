Día a día

Barrileteada nacional por el autismo

Publicado: por en la edición Día a día

Mañana domingo 28 a las 16, en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba se realizará la Primera Barrileteada Nacional para alertar sobre la situación actual del autismo-TEA en la Argentina.

Luego de haber realizado el taller de confección de barriletes, y bajo el lema “por un cielo azul”, TGD Padres TEA invita a toda la comunidad de Villa Carlos Paz a sumarse a este encuentro que tiene los objetivos de adherir a la Ley Integral de Autismo 27043, solicitar la detección temprana y bregar por la inclusión plena.

La actividad consistirá en llevar barriletes azules y remontarlos en familia, se realizarán charlas de concienciación y concluirá con un show musical.

En palabras del doctor Rubén Sosa, impulsor de este evento: “Soñamos en todo el territorio nacional, con un cielo azul de barriletes que nos hagan poner los pies sobre la tierra y la mirada en el cielo”.

Desde la entidad expresan que la elección del color azul como símbolo del autismo “representa de alguna manera lo que viven a diario las familias y las personas con TEA. A veces el azul es brillante, como el mar en un día de verano. Y otras veces, ese azul oscurece y avanza como un mar de tempestad. Es que todas las personas que lo viven no lo representan de la misma manera. Las necesidades individuales son diferentes y por lo tanto cada caso único”.

Reconocen que “hay mucho aún por recorrer. La sociedad en general desconoce y tiene un concepto errado acerca de estos niños y su conflictiva”; y proponen: “Rompamos juntos las barreras por el autismo y hagamos una sociedad más accesible. Si como sociedad no los defendemos, no cambiamos y no nos preocupamos porque el marco legal sea justo para sus vidas, estaremos caminando como sociedad un sendero equivocado de soledad y desamparo”.

Darío Spadafore