Día a día

Barrileteada: “Bajo un Cielo Azul”

Publicado: por en la edición Día a día

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) refieren a una condición neurobiológica que afecta el desarrollo, y se caracteriza por alteraciones cualitativas en la interacción social recíproca, en la comunicación y lenguaje, y por la presencia de conductas repetitivas estereotipadas, entre otras manifestaciones. Actualmente, 1 de cada 58 niños son diagnosticados dentro del espectro autista.

Los grupos de padres autoconvocados con hijos con TEA se vinculan no solo para compartir e intercambiar experiencias, sino también para concienciar a la comunidad y autoridades gubernamentales en pos de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, bregando por políticas de salud, de acceso a la educación y al trabajo.

En Villa Carlos Paz funciona desde hace siete años, y lleva a cabo diversas acciones: “Realizamos cada 2 de abril, una Jornada de Concientización adhiriendo al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. También capacitaciones para profesionales, docentes, contención, charlas y reuniones para padres y familiares. Actualmente estamos trabajando con respecto a la pirotecnia de estruendo, para que las fiestas sean felices para todos”, apuntaron desde la organización local.

En ese marco, mañana sábado realizarán un Taller de Barriletes: “Está destinado a todas las familias que deseen participar. Los materiales que tienen que llevar son los propios del armado de un barrilete: papel barrilete azul (o algún otro material que consideren apto), palitos o cañas, cinta transparente, hilo de algodón, retazos de telas, tijeras y plasticola”. La cita es en el Playón Municipal a partir de las 17. Por más información, consultar en Facebook: Tgd Padres Carlos Paz Tea.

Este evento es una instancia previa a una Barrileteada Nacional llamada “Bajo un Cielo Azul” que organizó el médico pediatra Rubén Sosa, con la idea de visibilizar el autismo, con tres objetivos puntuales: “Reglamentación de la Ley de Autismo 27043 (sancionada en el 2014) y adhesión en las provincias que aún no lo han hecho (en el caso de Córdoba ya está en estado parlamentario); diagnóstico precoz, e inclusión plena”.

Para tener en cuenta

El grupo TGD Padres Carlos Paz TEA advierte que “es importante estar atentos a las señales de alerta para hacer una detección precoz, ya que iniciar los tratamientos de manera temprana ayuda a tener una mejor evolución de la persona”.

En tal sentido, si a los 18 meses tu hijo presenta algunos de estos indicios, consulta de inmediato: no responde al llamado por su nombre o dejó de hacerlo; no mira a las personas cuando le hablan; evita el contacto visual; no dice ninguna palabra o perdió las que decía; no señala con el dedo para mostrar personas u objetos; no hace juegos de ficción (hacer que habla por teléfono, jugar a darle de comer a la muñeca); no comparte con otros el interés por juguetes, situaciones; tiene poca tolerancia a los cambios; tiene berrinches prolongados incontrolables; los sonidos o luces fuertes lo irritan.