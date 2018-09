Día a día

Banca Ciudadana: Los jóvenes se hicieron escuchar

Día a día

Esta tarde, se vivió en el Auditorio Municipal un día histórico, con la presencia de un gran número de jóvenes de diferentes agrupaciones, que acompañaron a sus respectivos representantes, Horacio Gigena (Jóvenes Transformando), Matías Mowszet (Juventud Mok) y Matías Franco (Unión Por Córdoba), quienes hicieron uso de la Banca Ciudadana. En la oportunidad, se abordó el proyecto “Voto Joven”, presentado por la Juventud Mok en el Parlamento Juvenil el pasado 6 de junio.

Cabe recordar que dicha iniciativa tiene por objetivo ampliar los derechos de los ciudadanos a emitir su voto a partir de los 16 años. Al respecto, desde Jóvenes Transformando, Horacio Gigena comentó: “Creemos que existen herramientas jurídicas, consensos políticos, concepciones filosóficas y la lucha suficiente para que los jóvenes de Carlos Paz podamos votar en las próximas elecciones. No estamos en las condiciones ni en la necesidad de enfrentar una reforma de la Carta Orgánica para subsanar esta problemática.

“Teniendo en cuenta las condiciones económicas en las que nos encontramos; con recortes presupuestarios, vaciamiento del Estado, cada vez menos políticas públicas y una creciente inflación; no podemos afrontar el costo de una enmienda”, criticó.

En ese sentido, explicó que “nuestra experiencia nos ha demostrado que existen otras prioridades que debe discutir la comunidad política. Si algún sector insiste en ese proyecto, es porque no ha tenido esa experiencia de militancia e implica una irresponsabilidad política y una insensibilidad social”.

Por el contrario, Matías Mowszet (Juventud Mok) aseguró: “Es necesario enmendar la Carta Orgánica porque existe la necesidad de adaptar el sistema jurídico carlospacense al sistema provincial y nacional, ya que es una ridiculez que los jóvenes no puedan votar a su Intendente, que es la figura más próxima. Pero el motivo central para que este proyecto, salga es que una porción de la sociedad carlospacense está reclamando derechos que el Estado, por omisión, se los está negando”.

En ese aspecto, remarcó que “cuando estamos debatiendo derechos de la juventud y, sobre todo, de índole políticos, hay que ser responsable y cuidadoso”, y siguió: “Me parece lamentable plantear una cuestión presupuestaria cuando se está discutiendo en materia de derechos”.

Desde Unión por Córdoba, Matías Franco demandó “resolver la conformación de la Junta Municipal Permanente y reconocer el derecho de los jóvenes mayores de 16 al voto. Este es el resultado de lo que veníamos trabajando en el Partido Justicialista y fueron analizados desde distintas ópticas: jurídica, política y social. Este proyecto prevé que dicha Junta funcione 90 días antes de cada elección; esto dará un marco de tranquilidad y certeza al pueblo”.

Por último, desde el Parlamento Juvenil, Andrea Gutiérrez consideró que esta es “una propuesta clara y concisa, en la cual todos estamos de acuerdo desde diferentes puntos vista. Estamos pidiendo ampliar un derecho ya ganado y una necesidad que se viene planteando desde hace varios años. Posibilitar el voto a partir de los 16 años es otorgar un reconocimiento a los jóvenes de Carlos Paz, para que tengan la oportunidad de elegir a sus representantes e involucrarse en el aspecto político”, finalizó.

Elizabeth Scardigno