Día a día

Avenida San Martín: El reclamo de una vecina

Publicado: por en la edición Día a día

Olga reside en barrio La Cuesta, y todos los días camina por el sector de Avenida San Martín para realizar las compras, o dirigirse hacia la zona céntrica de nuestra ciudad. En su travesía, se encuentra con un problema sin resolver: basura en distintos puntos de las calles; aunque puntualmente mostró su inquietud por uno de los postes de alumbrado público, ubicado “al lado de la estación de Epec”, según nos informó.

En diálogo con el semanario, la mujer comentó: “Siempre que paso por el lugar, veo que hay basura y escombros. Pero lo que más me preocupa son los cables que son muy peligrosos; calculo que no conducen corriente, porque si no, ya habría pasado una tragedia. Igualmente, ese poste está muy desprolijo; una anciana como yo, puede llegar a engancharse con el cableado y caerse. Alguien tendría que revisarlo y arreglarlo”.

Por otra parte, se quejó de la falta de cestos de residuos: “En la San Martín prácticamente no hay, y creo que es uno de los problemas por los cuales vemos tantas porquerías en la vía pública. Siempre intento salir con una bolsita y juntar todo lo que puedo, para colaborar desde mi lugar”.

Por último, advirtió: “Lamentablemente, también pasa por un tema de falta de educación y conciencia del ciudadano. Todos tenemos que cuidar nuestro Carlos Paz”.

Elizabeth Scardigno