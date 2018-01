Día a día

Avanza la obra del nuevo Centro Ambiental

La planta de tratamiento que reemplazará al actual basural a cielo abierto, ya tiene un avance de entre el “70 y 75 por ciento en su construcción”. Así lo afirmó Horacio Pedrone, secretario de Desarrollo Urbano Ambiental. La misma supone una inversión de 188.403.897,59 pesos, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de Turismo de la Nación.

“Somos muy auspiciosos que en los próximos 120 días vamos a contar con todo terminado. Uno de los trabajos más importantes que se está haciendo es la mitigación y cierre del actual basural a cielo abierto, que ya tiene 58 años”, comentó Pedrone (foto archivo).

Además, hizo referencia a la emanación de humos en este lugar en los últimos días, que afectó especialmente a vecinos de Villa San Nicolás: “Son provocados por la combustión permanente de residuos sólidos, por lo que estamos muy preocupados.

“Aceptamos las críticas de la gente, no hay dudas que el problema de los humos es un tema delicado. La Municipalidad trabaja diariamente a los fines de que esto no se produzca. Por razones climatológicas y operativas, como consecuencia de las obras del Centro Ambiental, hemos tenido que achicar sensiblemente el sector de operatoria del depósito actual de basura. En este aspecto, y a los fines de tener una solución rápida, contratamos maquinaria pesada que el Municipio no tenía; así que calculamos que en los próximos días vamos a tener resuelto el problema”.

Por último, el funcionario descartó los comentarios alusivos a una supuesta “intencionalidad por parte del gobierno provincial de quemar. Nunca se ha hecho eso desde que esta administración municipal asumió. Diariamente trabajamos para que eso no ocurra y quien tenga alguna duda, lo único que tiene que hacer es acercarse para ver las tareas que estamos llevando a cabo.

“Cabe aclarar que el fuego está completamente encapsulado. Hemos tenido visitas tanto de la Dirección de Seguridad Urbana, Bomberos Voluntarios y de la Policía Ambiental del gobierno de la provincia que, en todos los casos han descartado todo tipo de peligrosidad que no se limite a la emanación de los gases”, concluyó.