Aumento del boleto: Zacarías se refirió a los condicionamientos

Día a día

El pasado viernes 26 se aprobó el aumento de la tarifa de transporte de pasajeros. A raíz de ello, la concejala oficialista Soledad Zacarías se refirió a los condicionamientos que el Ejecutivo piensa imponer a la empresa concesionaria del servicio.

“Esto llevó mucho trabajo y mucho tiempo; escuchamos a los vecinos en la audiencia pública, y han hecho aportes todos los concejales. La tarifa que hoy está a 12 pesos, pasará a costar 13,50. La edil Laura Orce puso condicionamientos tanto para la empresa con respecto a las frecuencias, como también al Departamento Ejecutivo con respecto a los controles.

“Después, nosotros hicimos una propuesta de trasbordo de coche sin costo. Esto a raíz de haber escuchado a los vecinos decir que cuando algún coche se queda a mitad de camino, los usuarios puedan hacer trasbordo a cualquier línea sin pagar nuevamente el boleto.

“También estuvimos trabajando lo que es el usuario regular; esto quiere decir que en mayo, cuando se dé el aumento a 15 pesos, que el usuario pueda tener un beneficio de adquirir 20 pasajes por anticipado y que la tarifa le quede a 13,50″.

-¿Cómo hará el Estado para controlar el servicio?

Ya dieron inicio a lo que es un 0800 por denuncias (arrancaría en marzo). Creemos que el usuario es el principal controlador de todo el sistema de transporte urbano de pasajeros; por eso se lanzó esta para que denuncien cualquier tipo de irregularidad en los servicios públicos. A partir de ahí, tener una base de datos para ejercer un mejor control desde el Estado y conseguir herramientas para accionar contra la empresa o buscar distintas alternativas para que cumplan con la frecuencia, que es lo más importante.

-La concejala Orce también planteó que no es optimista en cuanto a esta garantía, porque dice que ya el Estado tendría que haber controlado y que no hay informes de que se haya hecho alguna multa…

Nosotros estamos trabajando desde el bloque para ir buscando alternativas en las que el Ejecutivo tenga todas estas herramientas; ya sean multas, órdenes de servicios, porque se manejan con eso. Es decir, mientras más información tengamos los concejales, podremos tomar una decisión más cercana, porque no podemos dejar al vecino sin transporte público. Todo lleva un procedimiento y un tiempo.