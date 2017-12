Día a día

Audiencia pública sobre Presupuesto y Tarifaria 2018

Día a día

Ayer en horas de la tarde, en la Escuela Carlos N. Paz tuvo lugar la audiencia pública, donde los vecinos se expresaron sobre diversos temas, entre ellos el presupuesto general de recursos y gastos de la administración municipal y ordenanza tarifaria para el próximo año.

Se inscribieron diez personas para hacer uso de la palabra, la mayoría para referirse al presupuesto 2018; entre ellos Gustavo Roqué: “Vengo insistiendo en este tema porque hoy más que nunca la república necesita que seamos austeros. No vengo en representación de nadie, simplemente del hombre de la calle que camina a pie y quiere que las cosas sean lo más perfectas posibles, no es mi intención discutir la tecnicidad del presupuesto porque no es mi tarea”.

En su alocución advirtió sobre los problemas ambientales (“el río está enfermo, está muy grave y más el lago”); sobre la partida destinada al gabinete, y objetó la creación de una jefatura de gabinete: “Si los secretarios le destinaran más tiempo a su tarea específica, no necesitaríamos una jefatura de gabinete, cuando yo quiero encontrar algún secretario tengo que ir a buscarlo a tribunales y eso no puede ser, tienen que ocuparse de su función (…) El Estado no está para cobijar amigos, no está para determinar dos millones quinientos mil pesos para un nuevo gabinete, es innecesario”. También se refirió al personal municipal, no solo para cuestionar sobre su número sino el sistema de contratación: “Algunos tienen veinte años en la Municipalidad, son esclavos porque están en la angustia, son el producto de las cuentas electorales, que los usan. Se trabaja con la angustia de mujeres que tienen que someter a impropiedades de la administración pública, porque tienen que mantener sus hijos. Es indigno en la fecha que estamos siglo XXI que exista esta depredación que constituye tener empleados contratados por más de seis meses, deberíamos buscarle presupuesto para esto porque esos contratados también cobran un sueldo”.

En tanto el secretario de Economía Daniel Gilli planteaba que el aumento de la tarifaria es del 23,09 por ciento, previendo una inflación del 24,01 por ciento; otros advertían que el incremento era del 32 por ciento, y que el desfasaje lo termina pagando el vecino. Lydia Ferreyra se manifestó en nombre de los permisionarios de taxis, y solicitó se contemple implantar una tarifa nocturna, “ya que están más expuestos a los accidentes y a la inseguridad”.

Si bien no estaba inscrita entre los oradores, la presidenta del Concejo de Representantes autorizó a Roxana Canosa, docente de la escuela Isla de los Estados, a que se expresara sobre la situación de la institución: “Soy docente hace quince años; este año nos tocó sufrir porque nos sentimos excluidos, discriminados, todas las escuelas públicas de la ciudad pudieron inaugurar su adoquinado, nosotros solamente fuimos invitados para la inauguración del adoquinado del colegio Dante Alighieri. Los docentes y los alumnos, (llora) nos quedamos mirando. Quien lleva la escuela pública en el corazón, sabe lo que siente un niño con capacidades diferentes. Cómo vamos hacer en primer grado para que una alumna con parálisis cerebral que camina con un andador cruce la calle, si no se puede siquiera cruzar el puente. Entonces yo me tomé el atrevimiento de pedir al establecimiento venir, para acercarles nuestra inquietud y nuestra bronca, porque nos sentimos mal, les pido el mayor de los esfuerzos para que se cumpla y para que nuestros niños puedan saber lo que es la calidad educativa, que empieza desde la calle hasta su egreso”.