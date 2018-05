Día a día

Atropelló y se dio a la fuga

Publicado: por en la edición Día a día

Como de costumbre, el pasado domingo 27 de mayo, Leonardo se encaminaba a iniciar una nueva jornada laboral, sin pensar que un desafortunado incidente interrumpiría la rutina.

Mientras conducía en su moto por calle Roma, alrededor de las 7:30, un vehículo Corsa de color gris lo atropelló a la altura de Julio A. Roca, y luego se dio a la fuga.

La víctima aseguró que se encuentra realizando una búsqueda para encontrar al responsable del hecho: “Estuve intentando averiguar en estos días para ver si alguien pudo ver algo; pero no tuve suerte. También pregunté si en la zona hay cámaras, o si alguna vivienda tiene, aunque sea, para ver la patente; pero hasta el momento no hay registros”, comentó.

“El chico se bajó para calmarme; pero después se fue rápidamente cuando vino Inspectoría y la Policía. Lo único que sé, es que circulaba en un Corsa gris, y creo que venía de un boliche porque estaba con unas chicas y vestidos como si hubieran ido a una fiesta. Probablemente estaban alcoholizados”, relató Leonardo.

El hombre fue atendido médicamente, y luego trasladado al hospital Gumersindo Sayago, donde permaneció internado durante unas horas: “Por suerte, me pudieron socorrer rápido. Tengo un golpe fuerte en el pie izquierdo y me hicieron varios puntos; también tengo heridas cerca de una ceja. Iba con el casco, si no, podría haber sido peor todo”.

Por último, Leonardo afirmó que el accidente lo perjudicó en su trabajo: “Estoy sin laburar, y encima, sin transporte para movilizarme. Por lo menos quiero encontrar al conductor para que me ayude a pagar los daños de la moto”, finalizó.

Quienes puedan aportar información sobre el caso, deben comunicarse al 3541565771 o 3541610082.

Elizabeth Scardigno