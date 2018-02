Día a día

Asociación Guías de Turismo: Triste balance de temporada

Publicado: por en la edición Día a día

Elizabeth Bocca, presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo se refirió al ciclo estival que está concluyendo.

Desde su perspectiva, para la institución no ha sido buena: “Lamentablemente la mitad de los chicos trabaja afuera. Es decir, para nosotros, estos últimos años la temporada ha sido de mucho teatro; el turismo que viene a la Villa lo hace buscando eso. Además, mucha gente ha venido en auto. De todos modos, en enero y febrero siempre se trabaja menos. Nuestra actividad arranca nuevamente en marzo o abril, con los contingentes de jubilados; en junio y agosto se para un poquito, y repunta en septiembre que llegan los estudiantiles”.

La agrupación es una entidad civil que trabaja en pos de brindar un servicio eficiente para el turista que visita las sierras cordobesas; pero “tenemos un gran problema que es la competencia desleal. Los receptivos de Villa Carlos Paz, en un mínimo porcentaje contratan guías habilitados o acreditados; la mayoría prefiere buscar mano de obra no calificada porque es más barata. Esta es una realidad de hace mucho tiempo, y nosotros venimos trabajando justamente para revertir eso; pero bueno, el trabajo de dos años no va a cambiar una historia de cien”, manifestó.

En este sentido, sostuvo que “son muy pocos los guías de la Asociación que han trabajado; de igual modo, tampoco fue todos los días. En mi caso trabajé ocho días en enero y quince en febrero; pero vuelvo a repetir, vino mucha gente en auto y eso no ayuda. A nosotros nos contratan las agencias de afuera, si trabajáramos como deberíamos, con los receptivos de la ciudad, la mayoría de los guías calificados tendrían trabajo”.

Entre los objetivos planteados para este año, Bocca remarcó el “trabajar en la ley por la modificación de la ordenanza, y el establecimiento de un órgano de control en la ciudad. A nivel provincial, estamos trabajando con otras instituciones porque queremos llegar al Colegio de Profesionales”.

Más cerca en el tiempo, han evaluado con la gente de Parque Nacional y Departamento Técnico del gobierno de la provincia, el firmar un convenio con el Instituto Arturo Illia, para que los alumnos puedan hacer prácticas profesionalizantes antes de recibirse.

Aunque prevén continuar brindando capacitaciones y cursos de perfeccionamiento, cuestionó: “Hablé con Mario Carletti, director del Instituto Illia, porque nosotros nos perfeccionamos, terminamos el año haciendo un curso de primeros auxilios, y nos preguntamos, ¿para qué, si al final no nos contratan? Es una realidad que estamos sufriendo todos los profesionales. La idea no es pelearnos con nadie; pero también es cierto que no podemos hacer caso omiso a una situación donde hoy están la mitad de los chicos trabajando en Brasil”.

Finalmente, expresó que tienen muy claro que su actividad ha disminuido considerablemente desde que Villa Carlos Paz se ha posicionado como un centro turístico teatral: “Lo entendemos; de hecho, el análisis que nosotros hacemos es que el turista viene buscando otra cosa y que los destinos se tienen que, de alguna manera ir aggiornando al pedido de los mismos; pero nuestro punto es que tanto el público como el privado nos acompañe y nos tenga en cuenta para ofrecer un servicio de calidad”.