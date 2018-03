Día a día

ASHOGA inicia su ciclo de capacitaciones 2018

Día a día

Este mes inician las capacitaciones organizadas por la Asociación Hotelera Gastronómica (ASHOGA) de nuestra ciudad. Graciela Muñoz, integrante de la Comisión Revisora Institucional, a cargo del área de Capacitaciones, fue la encargada de brindar detalles al respecto.

“Años atrás, la hotelería se manejaba sentimentalmente; ahora necesitamos una formación. La gente viaja muchísimo últimamente, recorre el mundo; por lo tanto, tiene otras expectativas, exige otras cosas, así que es muy oportuno esto, el compromiso social que impulsa a ASHOGA de Villa Carlos Paz para que, tanto socios como no socios, se acerquen a participar de estos cursos”.

La primera será los días 20 y 21 de marzo con “Servicio de piso y mucama”, que es uno de los más solicitados. “El hotelero lo debe tener muy en cuenta, porque se dictará sin cargo, por lo que no habrá excusas para no mandar a sus empleados a capacitarse.

“Son muy interesantes, porque posiblemente uno piensa que no le hace falta porque considera que limpia bien, porque tiene todo cubierto; pero todos los días se aprende algo nuevo”.

Asimismo, sugirió que si el propietario algún establecimiento (hotelero o gastronómico), “no se encuentra en condiciones de mandar al personal, que por lo menos mande algún representante, y que esta persona asista a todos los cursos. De esa manera va a estar en condiciones de instruir a su personal”.

Cabe destacar que la iniciativa surge de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) a nivel nacional. Ellos envían las distintas propuestas, que la entidad local elige “de acuerdo con las necesidades del lugar o lo que la gente solicita, y el grado de participación”. Luego la Federación envía los expertos que impartirán las charlas.

Muñoz advirtió que “muchas veces la gente se inclina por lo más común, que puede ser mucama o conserjería”. Sin embargo, “hay uno que considero sumamente atrayente que tiene que ver con el café. Las distintas bebidas que se pueden preparar con el café, el curso se llama Barismo, y se refiere al profesional especializado en el café de alta calidad”.

PARA AGENDAR: “Servicio de Pisos: Mucamas”, martes 20 y miércoles 21 de marzo de 15 a 19; a cargo de Paola Duro Gramajo (FEHGRA). Cursos gratuitos; cupos limitados. Informes en Saavedra 60, de lunes a viernes de 8 a 13; o por teléfono al 03541-422439.