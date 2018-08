Día a día

Arte y arquitectura

Publicado: por en la edición Día a día

El viernes 3 de agosto, en instalaciones del Colegio de Arquitectos de Córdoba Regional 6, se inauguró la segunda muestra de arte del 2018.

Al respecto, el arquitecto Jonás Pérez Muñoz, coordinador de la misma, explicó: “Efectuamos lo que se llama una curaduría. Primero hicimos una invitación a distintos artistas de los que nos gustaba su obra, y después tratamos de emparentarlos para tener una línea curatorial. O sea que cada una de las muestras refleje un contenido diferente”.

En cuanto al criterio, “como soy arquitecto y artista, traté de que en cada una de las muestras tengamos un arquitecto artista, y eso lleva a que sea una obra un poco más geométrica, o que por lo menos tenga la impronta de arquitecto. Los demás son artistas de renombre a nivel provincial, nacional y algunos internacionales”.

-¿Hay una comisión encargada de elegir las obras?

Trabajo con mi socia Marta Rivero, con quien tenemos un estudio de arquitectura y arte; organizamos distintas muestras y clínicas de arte. Desarrollamos nuestras obras de arquitectura, y también tenemos nuestra búsqueda en el arte, y hacemos gestión.

-¿Quiénes serían los artistas en esta ocasión?

Exponen Marta Rivadero, Mariano Castañeda, Teresa Maluf, Sofía Quintana y Luis Bernardi. En esta oportunidad, la muestra exhibe trabajos geométricos. Cada uno de los artistas tiene una línea bien marcada, diferente entre sí.

Se la podrá apreciar de lunes a viernes de 9 a 13 en Roque Sáenz Peña 187, hasta mediados de septiembre.

-¿Se puede adelantar cuál será la temática de la tercera muestra?

Me parece que va a ser impactante, porque estará integrada por cuatro arquitectos y un escultor vinculado al diseño de interiores. En cuanto a los arquitectos son profesores tanto de la Universidad Nacional como de la Católica, con trayectoria como arquitectos a nivel nacional e internacional. Sé que la apuesta para ellos será nueva; porque se manejan más desde el campo de la arquitectura; pero como me gusta mucho el trabajo que están haciendo, les hice la propuesta y no dudaron en sumarse.