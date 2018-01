Arte: Explosiones que sanan

Día a día

“Renaciendo” se llama la muestra de la artista plástica rosarina Gabriela Domina, que se inauguró martes a la mañana en los Arcos Municipales, y podrá visitarse hasta el 26 de febrero. Se trata de obras llenas de color, energía y significado que pisan suelo carlospacense por primera vez.

Dialogamos con la artista, quien expresó: “Vengo de Rosario, convocada por María quien me hizo la invitación, y esto es una parte de la muestra que hice en mi ciudad. Hace un tiempo tuve un renacer en el arte, por eso se llama `Renaciendo´. Tuve una crisis personal y tomé al arte como una sanación. Empecé a pintar de una manera desenfrenada, al punto de hacer doscientas obras en seis meses, y ahora está dando sus frutos.

“Por otro lado, también canto, así que hice un show en Rosario donde canté y pinté en vivo. Quisiera traer ese espectáculo para acá; tal vez se dé. Por ahora, solo traje una parte de los cuadros, que son once obras”.

-¿Cuál es la técnica que utilizás?

Uso mucho dripping, que es el chorreado; si bien ahora estoy más tranquila, son todas explosiones de colores, porque eran parte de las emociones que sacaba de adentro.

Utilicé muchos colores muy fuertes, y salen muchos de la oscuridad, porque estaba pasando un momento triste en realidad, y de la oscuridad salen los colores.

-¿Hay alguna fascinación por Jackson Pollock?

Sí, me encanta su obra. Pero ahora estoy buscando otro lenguaje, así que estoy haciendo un trabajo más tranquilo y más exhaustivo con la pintura. Estoy agarrando el pincel, que no solía usar, porque mis obras están hechas con espátulas, palitos y mis manos, pinto mucho con ellas.

-¿Te dedicabas al arte?

Siempre, desde los cinco años ha sido mi refugio. Después fui mamá, tengo tres hijos y tenía a mi madre enferma, una vez que falleció, exploté con todo y usé todo lo que sabía. Fui a la Facultad de Bellas Artes en Rosario; pero solo un año porque no es muy buena.

-¿Qué referencias tenías del arte y la cultura de Villa Carlos Paz?

Me decían que los artistas de acá eran muy coloridos. Tengo un curador en Rosario, y siempre me dice que mi arte es muy parecido al de los cordobeses. La verdad es que no tenía idea, lo que hice simplemente fue expresar mis emociones, y salió así.