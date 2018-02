Día a día

Aquí no se fía (poco)

Más allá de que son tiempos difíciles y la situación económica delicada; la mayoría de los argentinos casi siempre andamos con lo justo en el bolsillo, y a veces, nos “falta cinco para el peso”, como dice el refrán. Esto lo vemos reflejado en la costumbre más “gaucha” que tenemos: el famoso “fiado”, que sigue tan vigente como antes.

Consultados algunos negocios de la ciudad, coincidieron en que dicha conducta es aceptable en determinados casos, donde existe una cierta relación de confianza entre cliente-comerciante.

Al respecto, Facundo, dueño de un kiosco en calle Güemes, comentó: “Es bastante común hoy en día; hasta en gente que no es habitué del negocio, y que tampoco es de Carlos Paz. A los clientes de siempre, sí se les deja pasar.

“Nosotros trabajamos hasta tarde, entonces muchos quieren llevarse bebidas alcohólicas; pero sé que pierdo cuando pasa eso; así que no les vendo. Hay demasiados oportunistas; aprovechan cuando hay gente y te hacen tremendas escenas para ganar ellos. Lo que menos quiero son escándalos, entonces termino cediendo”.

Gastón, dueño de una despensa sobre calle Yrigoyen, también admitió que solo a la gente del barrio se le “fía”; pero no a “albañiles, o gente que está de paso.

“Hasta ahora nunca hemos tenido problemas. Muchos sacan durante el mes o en quince días y luego arreglan la cuenta; siempre cumplen en devolver”.

Sin embargo, nunca faltan los que se “abusan de la confianza”, así lo señaló el comerciante: “Están los casos en que de un día para el otro, desaparecen del barrio porque se mudan y te dejan ‘la cuentita’. Esos riesgos se corren siempre; pero no es correcto, porque si tenés hambre y sabés que te fío, tomá el compromiso de pagar. Por suerte no hemos perdido sumas grandes; pero hoy todo significa plata”.

Adecuarse a la cultura argentina fue todo un desafío para un mercado chino ubicado sobre calle San Martín. En aquel lejano país, no es frecuente esta forma de pago: “Al principio costó; pero al formar nuestra agenda de clientes, nos adaptamos. Igualmente, lo permitimos cuando no gastan tanto en la mercadería”, señaló uno de los dueños.

Por último, Dora, dueña de una panadería comentó que no es tan común “dar fiado”, ya que mayormente la gente se cuida a la hora de gastar: “Todos compran con la plata que tienen en el momento.

“Tengo la suerte de que mis clientes son gente honesta, que si le das mal el vuelto, hasta regresan y te devuelven el dinero. Me siento muy bendecida en ese sentido”, finalizó.