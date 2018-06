Día a día

Análisis: “Entran por una puerta y salen por otra”

Publicado: por en la edición Día a día

La expresión, usada comúnmente encierra toda la frustración que siente la víctima de un delito por el obrar de una justicia que no colma sus expectativas. A ésta, se le agregan otras frases como: “los sueltan enseguida”, o “parece que las leyes están hechas para los chorros”.

Está claro que hay un marco legal para que, en principio, una persona no quede detenida ante una mera denuncia, al respecto consultamos a dos especialistas en la materia.

“Hay que partir de un principio fundamental, que dice que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, eso es fundamental para la existencia del hombre libre”, aclara el abogado Bernardo Cervi; “de lo contrario, caeríamos en esa dictadura de aquel que dice ‘encerrame a este que no me gusta su cara´. Se puede encerrar a una persona si representa un peligro para la investigación; pero no se puede juzgar por lo que alguien va a hacer, siempre se juzga sobre lo hecho”.

ESTO DE LAS “PUERTAS GIRATORIAS”, ¿ES UN MITO? Para Cervi, el origen tiene que ver con un hecho paradojal: “Todos les echan la culpa a los jueces; pero un magistrado no puede prevenir el delito, él juzga lo que se ha hecho. El Poder Judicial no está encargado de perseguir ni de prevenir el delito; aunque los gobernantes enseguida dicen: ‘ese juez es una porquería´, son los gobernantes con el poder Ejecutivo los que deben encargarse de esto, y esa es la paradoja”.

Por otro lado, el penalista Milton Parola aseveró: “No es cierto eso de las puertas giratorias, es una frase que se ha instalado posiblemente a través de algunos medios de prensa que, en realidad, no han querido informar como corresponde. La prisión preventiva es en realidad una excepción, aun para delitos aberrantes. En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional se han incorporado pactos internacionales de Derechos Humanos que garantizan estas cuestiones. Hay que evaluar cada caso en particular para ver si hay un peligro procesal”.

CON SABOR A POCO. Respecto de las penas consideradas por la opinión pública como muy livianas ante ciertos hechos aberrantes, Cervi comentó: “Eso es otra cosa; la aplicación de la ley acá en Córdoba trabajó mucho con ese tema, y se llegó a la conclusión que el juez no debe aplicar la ley como se le ocurra, se debe juzgar con lo que se llamó ‘la sana crítica racional´”.

Para Parola, “toda pena tiene un mínimo y un máximo”; el juez debe ponderar la situación para dar una pena, “si hay atenuantes se dará el mínimo, y hay delitos que tienen realmente penas menores. Imagínese que una persona es denunciada y se pasa seis meses o un año preso, y luego se determina su inocencia, ¿cómo se le paga a ese hombre ese tiempo?”.

Consultado sobre si el funcionamiento del aparato de justicia ha mejorado, Cervi fue tajante al enunciar que “ha empeorado, sobre todo en el ámbito civil y comercial, porque tiene un sistema procesal arcaico, es lento y agobiante. Por lo tanto, dos por tres hay injusticias notables.

“Hay que ir al sistema Oral, en donde necesitamos jueces que puedan resolver un recurso en minutos y no en semanas; hay que modificar todo el sistema”.

Parola opina que “las provinciales han mejorado, hay buenas cosas; pero a nivel nacional, es mucho más complicado”. Sin embargo, “en las provincias hay mucho más atraso, hay mucha mora; no es justo que a usted lo tengan tres años en un juicio penal, o siete en un laboral para resolverle una cuestión; ahí se desmoronan todas las puestas giratorias. La mora en la justicia es gravísima”.

La sensación en la calle sigue siendo la peor, un hecho delictivo grave no tendrá en la opinión pública la condena ejemplificadora y legalmente correspondiente que todo sentido común dicta.

Por otro lado, si hay dos conclusiones que se pueden arriesgar luego de la charla con los letrados, es que “hay mucha mora” y que “hay que cambiar todo el sistema”; percepciones, cuanto menos inquietantes.

Nota publicada en la edición 764 de “El Bamba”, correspondiente al viernes 25 de mayo de 2018.