Día a día

Alumnos y docente distinguidos por sus actitudes

Publicado: por en la edición Día a día

Con el objetivo de resaltar a quienes “se destacaron durante el presente año por su contracción al estudio en la asignatura `Formación para la vida y el trabajo´”, el Club Argentino de Servicio (CAS) Villa Carlos Paz hizo entrega del “Premio Juan Bautista Alberdi”.

El acto tuvo lugar esta mañana en el Auditorio Municipal, y sirvió de marco para reconocer a la docente Irma Graciela Aspitia, con la “Medalla Domingo Faustino Sarmiento”.

En la oportunidad, el referente de la entidad, Hugo Palermo, expresó: “Estamos muy contentos y emocionados de poder entregar estas distinciones a estos alumnos que realmente lo merecen, por su compañerismo, por su dedicación en la escuela y por sobre todas las cosas, por el respeto que tienen hacia sus mayores. De hecho, por eso se da este premio, por las actitudes que tienen estos chicos”.

En relación al procedimiento de elección de los ganadores, explicó que en cada escuela “se hace una encuesta entre alumnos y profesores, y de allí surge el mejor compañero”.

Por último, señaló: “Realmente ha sido una jornada muy linda, porque no solo distinguimos a los alumnos, sino también a los docentes”.

Por su parte, Sebastián Guruceta (Secretaría General, Desarrollo Social y Educación), admitió: “Ha sido un gusto y un placer que los directivos del CAS usen como su casa el edificio municipal, no solamente con este tipo de premiaciones, sino también siempre tratando de hacer que las escuelas públicas lleguen a todos los lugares del país con la inauguración de diferentes colegios”.

En tanto, Daniel Gómez Gesteira (Secretaría de Coordinación de Gabinete) coincidió en los conceptos de su colega, y auguró: “Esperemos que esto continúe, creo que el trabajo que realiza el CAS, acompañado por otras organizaciones e instituciones de servicios es valiosísimo, porque en esta ciudad se participa y se trabaja en conjunto. Hoy el reconocimiento a jóvenes en una materia que es `Formación para la Vida y el Trabajo´, es una especie de `premiación´ al respeto, a los valores que manifiestan a los demás”.