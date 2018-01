Día a día

Altos de San Pedro: vecinos en alerta

El comienzo de este 2018, para los residentes de este popular barrio de Villa Carlos Paz se ha tornado preocupante, debido a los repetidos hechos de inseguridad. Los perjudicados no son solo vecinos: en la zona se alquilan muchas viviendas, y los turistas también han sido víctimas de los delincuentes.

Al respecto, Martín, que tiene un negocio en calle Tierra del Fuego, contó: “A media cuadra le robaron a una gente de Mendoza que estaba alquilando; y también a un conocido de esta misma calle. Casi lo atrapan; pero logró escaparse.

“Hay muchos robos, a pesar de que pasan los patrulleros. El tema es que tienen que intensificar los controles, porque a la noche se juntan muchos grupos a tomar y no se sabe en qué cosas andan. Soy partidario de que debería actuar la Policía de Infantería”.

Por otra parte, el hombre considera que “hace falta más iluminación, porque no se puede andar por la noche; es muy peligroso. Quisiera que las autoridades municipales caminaran más las calles de los barrios, que hablen con la gente para conocer bien lo que nos pasa”, y sentenció: “Tienen que pensar más en las personas que vivimos acá, y no andar tanto detrás de los artistas”.

El pasado 5 de enero, Emilse sufrió una situación particular cuando un ladrón se inmiscuyó en su vivienda: “A las 5 de la mañana nos despertamos con los ladridos del perro, nos levantamos y nos fijamos que faltaba un teléfono. Enseguida vimos alguien que se iba corriendo; al parecer fue lo único que pudo manotear en el momento.

“Ya no podemos confiar en nadie; menos en la Policía, porque no hicieron nada al respecto. Les dimos lujos de detalles; incluso, perseguimos al ladrón y ubicamos dónde vive; pero no obtuvimos respuestas hasta el día de hoy”.

Por último, señaló que frecuentemente se ven personas merodeando en la zona: “Andan observando el movimiento de la gente en todo momento, especialmente cuando vienen turistas. Estamos preocupados”.