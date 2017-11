Día a día

Alerta Roja en consumo de agua: Hay que cambiar nuestras prácticas



Existen dos ordenanzas, (nº: 1119 y nº 2573) que establecen cómo se toman las mediciones en relación al consumo de agua para elaborar conclusiones medianamente precisas acerca del estado de la cuenca hídrica. Actualmente la situación es de Alerta Roja. “Esto se determina por la demanda, cantidad de consumo por medidor que tiene, el nivel del embalse, y el tirante que es la cantidad de agua por encima de la reja en Cuesta Blanca”, explicó Luis Piñero, director de Servicios Públicos del Municipio.

El funcionario explicó que las sanciones están establecidas por la tarifaria y se determinan por el Poder Judicial. En tanto, son los Inspectores quienes están a cargo de la realización de multas cuando se consideren necesarias.

“Hay acciones que todo el mundo debería ir modificando para un uso más racional del agua y tener más conducta con el agua potable”, indicó.

Piñero resaltó que la mayoría de los ciudadanos utiliza agua potable para desagotar el inodoro y que se trata de un sistema que con el tiempo debe ir dejándose atrás por mecanismos más ecológicos. Así también subrayó evitar el goteo de las canillas: “un cuerito roto implica un montón de litros. Hay casas que están cerradas todo el año y tienen una canilla perdiendo y derrochando”.

“La capacidad de la planta y el río es limitada. Hoy estamos todavía adentro, tenemos previsto hacer una inversión en la planta porque nos está faltando un módulo porque en esos días de tormenta, hay mucho consumo y el agua sale turbia; no da tiempo para que decante y precipite”, manifestó.

El funcionario consideró que el servicio de agua de la Coopi funciona aunque en una ciudad en continuo crecimiento, “hay que ir haciendo inversiones sostenidas. En estos momentos están ejecutando una obra de recambio de la cañería en Avenida San Martín, porque al sistema hay que actualizarlo todo el tiempo. Pero todo tiene un límite y el límite es el recurso, es la cantidad de agua que se puede sacar del río”.

Comercios con gran consumo

Si bien uno pensaría que los locales relacionados con el servicio de limpieza ser ven fuertemente afectados por la Alerta Roja, la realidad indica que más bien pasan desapercibidos.

María, una empleada de lavandería de ropa en la zona del centro, comentó que nunca tuvieron problemas con la Municipalidad por el consumo. “Nunca me quedé sin agua ni me multaron”, aseguró y descartó cualquier tipo de comunicación con las autoridades por este tema. De igual manera se manifestó Melisa, la dueña de otro local que informó que no pasaron nunca, ni les dijeron nada. “La verdad es que hasta ahora no hemos tenido problemas con el consumo”, remarcó.

Por su parte, Fernando, el encargado de un lavadero de autos explicó que ellos utilizan un sistema que recicla el agua utilizada con un mecanismo de filtros y conductos. De esta manera, el consumo es un muy reducido. “También tenemos una hidrolavadora que le da más presión; pero no consume en demasía”. En este comercio tampoco tuvieron dificultades o notificaciones.