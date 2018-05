Día a día

Ahorro energético: la conciencia del carlospacense

Día a día

Actualmente, la cultura del ahorro energético resulta primordial. Disminuir los gastos conlleva distintos beneficios, como la protección del medio ambiente y el ahorro de dinero, que es hoy una de las principales preocupaciones del argentino.

Ahora bien, ¿cuál es el grado de conciencia que tiene el carlospacense en cuanto a esta problemática? Ya que a veces, los cambios en algunas simples costumbres hacen la diferencia.

En diálogo con algunos vecinos, se refirieron a sus técnicas “de ahorro” que llevan adelante sobre todo para “cuidar la economía”.

Maribel (barrio El Cu-Cú): “Todos los servicios están muy caros. En verano el problema de siempre es el consumo de agua, y ahora el gas. La verdad es que no me fijo tanto a la hora de utilizar el calefactor en esta época; pero sí me fijo de apagarlo a la noche por temas de seguridad o si no estoy en la sala. Lo mismo hago con el tema de la luz; aunque con mis hijos es un problema porque siempre dejan la televisión encendida, la computadora y las luces; aunque no estén. Siempre reniego con ellos, porque se gasta bastante”.

María (José Muñoz): “Desde que la factura de EPEC empezó a venir todos los meses, se me complicó para calcular el gasto; antes siempre me fijaba para tener una idea de lo que iba a gastar en la próxima factura. Me importa mucho cuidar en verano la cantidad de tiempo que encendemos el aire acondicionado; y como tengo pileta, también en el gasto de agua.

“Con el gas pasa lo mismo; pero últimamente tuve muchas broncas porque solo uso la cocina de gas, y a pesar de que he gastado menos porque se me rompió el calefón; me cobran una barbaridad”.

Jorge (Santa Rita): “No cuido mucho; porque las empresas te cobran lo que ellos quieren. Tampoco me voy a privar de usar el calefactor y pasar frío en esta época por ahorrar, así que gastaré de más. Es lo mismo que no use el aire acondicionado en verano”.

Roxana (Altos de San Pedro): “No tengo gas natural, así que intento cuidar siempre el gas de garrafa obligatoriamente. Están caras y ya es difícil conseguir cuando hace frío; además, siempre las intentan robar. Trato de ser cuidadosa, de usarlas hasta determinado tiempo.

“En esta última temporada, en que había escasez de agua muy pocos la cuidaban y no hacían caso a las recomendaciones. El problema es que los turistas hacen lo que quieren con los servicios cuando vienen, y por eso hay demasiado consumo de agua y luz. Así que, por más que uno intente ahorrar, a algunas personas no les importa”.