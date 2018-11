Día a día

Actualizaciones tarifarias en estudio

Día a día

En la sesión del pasado viernes 9 de noviembre se aprobó por mayoría en segunda lectura un nuevo aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros.

Al respecto se manifestó la concejala oficialista, Soledad Zacarías: “Dentro del estudio de esta ordenanza, la concejala Laura Orce propuso como condicionamiento, que entre la primera y segunda etapa se restablezcan todos los circuitos que se han acortado, por el tema de que no tenían tarifa”. Además, “que provean de tarjetas a toda la ciudad” y “que la boletería de la Terminal para que esté abierta de lunes a lunes”.

El aumento se va a dar en dos segmentos, por lo que el boleto costará 18 pesos a partir de la promulgación de esta ordenanza -según Zacarías “hoy se estaría notificando a la empresa”-; y desde el 1º de enero, si la empresa cumple con las pautas planteadas, se iría a 22 pesos.

Los encargados de controlar que esto se haga efectivo sería “el Ejecutivo a través del área de Transporte”.

Por otro lado, explicó que están en constante comunicación con el Departamento Ejecutivo para “tener un equilibrio en la tarifa. En la audiencia pública hemos escuchado a los vecinos y es importante destacar que no podemos dejar la ciudad sin servicio de transporte”.

Actualización de la tarifa de agua y cloacas

En la misma sesión, también se trató en primera lectura el aumento de tarifas para las prestatarias Cooperativa San Roque y Cooperativa Integral.

“En este caso puntual quisiera destacar que esta ordenanza contempla lo que es el servicio de agua potable, agua corriente, y el tratamiento de líquidos cloacales. Como lo hicimos el año pasado, lo que se pretende es el valor absoluto del servicio; es decir, va a tener un incremento por metro cúbico. Por ejemplo, en la Cooperativa, que nos da el servicio de agua potable, propusieron un incremento del 82 por ciento. Entonces, a través de un estudio de costo que se hace en la Municipalidad, con un especialista en tarifas, nos dio un 44 por ciento. Así es que estamos en ese proceso. Me parece que la primera lectura tiene un montón de condimentos, estamos viendo también el articulado de la capitalización que también condiciona este aumento, que no lo pueden incluir dentro de las futuras facturaciones”.

En tanto, para cloacas “la Cooperativa Integral solicitó un 94 por ciento, y nuestro estudio dio un 43 por ciento”.

A su criterio, la diferencia surge porque “la Cooperativa siempre en sus estudios de costos plantea una tarifa muy abultada; mientras que el especialista en tarifas observa el contexto nacional, provincial y municipal, entonces trata de equilibrar para que el vecino no sufra tanto el impacto, y siempre manteniendo la calidad del servicio”.

Por su parte, la Cooperativa San Roque solicitó un aumento del 43 por ciento, “y esto ha sido aprobado, porque está dentro de los estándares”. El último aumento de estos servicios se dio en diciembre del 2017 “para que el esquema tarifario comience el primero de enero de cada año”, concluyó.

Finalmente, invitó a los vecinos a asistir a la próxima audiencia pública, “para que sea como fue la del transporte urbano de pasajeros, que vengan y se manifiesten. Sabemos que los servicios nos golpean a el bolsillo a todos, y en este caso, lo que tenga que ver con el agua y cloacas es muy importante para nuestra sociedad”. La fecha todavía se está analizando, “porque queremos incluir también lo que es tarifaria y presupuesto que se mantiene en mi Comisión y todavía no ha llegado a tratamiento”.