Actividades deportivas participativas e inclusivas

Esta mañana comenzaron los Intercolegiales, organizados por la Municipalidad de nuestra ciudad; al respecto, el titular de la Subdirección de Deporte Social, Roberto Fornari, comentó: “Hoy iniciamos con la primera fecha de atletismo, con los chicos de sexto grado. En total son ocho fechas que comprenden las disciplinas de atletismo, hándbol, vóley y fútbol en distintas categorías. Hoy participan once establecimientos educativos de Villa Carlos Paz y zonas aledañas”.

Las actividades se desarrollan en instalaciones del Polideportivo Santa Rita; aunque las instancias de vóley se repartirán entre los polideportivos de Sol y Río y Santa Rita.

Intervienen “todas las escuelas primarias de la ciudad, tanto públicas como privadas, porque es un programa que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y esto nos da pie para hacer conocer las actividades que se dictan en el polideportivo. Hay chicos que les gusta el deporte, entonces cuando participan de estos Intercolegiales, se tientan y quieren seguir practicando”.

El funcionario aclaró que “es participativo; no suma puntos y no se determinan ganadores. Simplemente es participar con el deporte que les toque en ese momento. Más allá de que se hacen reuniones previas con los profesores de los establecimientos, ellos se incentivan y se preparan eligiendo los chicos que van a participar.

“De todos modos, este año lo hemos hecho más abierto, por lo que la participación será libre. Por ejemplo, antes hacíamos atletismo con equipos de 25 chicos; entonces, pasaba que había colegios que tenían reducida la cantidad de alumnos, y no podían participar”.

En este sentido, estima una concurrencia de “1700 chicos de los primarios; y entre 2300 y 2400 en secundario”.

Por otro lado, Fornari se refirió a la Liga Municipal de Fútbol: “Está una fecha atrasada por las condiciones climáticas; pero este fin de semana retomaremos. Incluso se han sumado equipos, porque hay una tendencia a regionalizar esta Liga, y Santa Cruz del Lago nuevamente se ha incluido, al igual que gente de Cosquín.

“Como vieron la forma en la que estamos haciendo el evento, que no es competitivo, sino más bien inclusivo y participativo, las distintas escuelitas de fútbol o clubes de los alrededores han decidido incorporarse, como San Antonio e Icho Cruz”.