Día a día

Accidentes fatales, la raíz de la cuestión

Publicado: por en la edición Día a día

En los últimos días, gran conmoción provocó la serie de siniestros viales ocurridos en nuestra ciudad, los cuales se cobraron la vida de tres personas en diez días. Cabe señalar que las motos fueron protagonistas en todos estos casos.

Ante dicho panorama, consultamos con algunos jóvenes acerca de la situación y sobre la educación vial.

Al respecto, Martina (20) contó que tiene su moto “desde hace un par de años; mis papás no me dejaban porque me decían lo peligroso que es. Ellos siempre insisten para que use el casco y ande con cuidado; el problema es que uno se cuida en la calle; pero nadie respeta a las motos. En temporada prefiero usarla lo menos posible porque es imposible andar”.

Por otra parte, rescató que “faltan señalizaciones, algunas están muy despintadas; también habría que poner más lomas de burro en algunas calles. Sobre todo en la Estrada, ya que por esa zona hay mucho movimiento de autos y pasa el colectivo también”.

Por su parte, Jonatan (22) contó que maneja moto; “pero intento andar con precaución, aunque hoy nadie te respeta en la calle. Ni siquiera a los peatones que deberían ser los más importantes”. En relación a los accidentes fatales, expresó: “La verdad es que muy triste; conocía a uno de los chicos que falleció y me impactó mucho. Lamentablemente eso te hace reflexionar sobre esta problemática”.

En ese sentido, opinó “que siempre veo alguna que otra propaganda sobre el tema en la tele; pero creo que no alcanza. En el momento que yo iba al colegio, no recibí tanta información sobre ese tema y hasta creo que debería ser una materia más. No sé cómo estará actualmente; pero me parece que tendrían que insistir desde los colegios”.

En tanto, Adriana (39) lanzó una crítica hacia el Municipio: “No puedo creer que nadie haya dicho nada sobre esto; están bien calladitos. ¿Cuántas muertes más esperan que ocurran? Y los accidentes siguen pasando”, y continuó interrogándose: “¿Y los inspectores están solo para recaudar? Una vergüenza, y nadie da la cara hasta ahora”.

Sin embargo, Rosana (34) destacó que “el problema viene de la casa y por la falta de educación. Tenemos que ser conscientes de cómo nos manejamos con nuestros vehículos. Muchos motociclistas andan sin carné, sin casco y a alta velocidad; sin mencionar que viven esquivando controles. Encima se avisan por Facebook para zafar”, y por último, planteó: “Con esto no digo que las autoridades no tengan culpa, porque hay lugares en Carlos Paz que son tierra de nadie y ni siquiera una lomada ves; sino que debemos ver cada uno en qué estamos fallando para que no sigamos llorando la pérdida de otra vida”, finalizó.

Elizabeth Scardigno