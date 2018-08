Día a día

Accidente fatal en Avenida Cárcano: El día después

El pasado domingo 5 de agosto, en horas de la madrugada, un joven de 16 años perdió la vida tras colisionar su moto contra un poste de alumbrado público en la esquina de Avenida Cárcano y Garibaldi.

La víctima resultó ser Facundo González, quien asistía al IPEM 359 Doctor Arturo Umberto Illia de nuestra ciudad. El joven iba junto a un acompañante, que debió recibir asistencia médica luego de sufrir politraumatismos.

La tragedia origina más de un interrogante en relación a la problemática de los accidentes viales, principalmente en una de las zonas más conflictivas de Carlos Paz: la Avenida Cárcano.

María Cristina Pampín, presidente del Centro Vecinal Miguel Muñoz “A”, se refirió a la poca conciencia por parte de los conductores: “Me ha pasado de querer cruzar por la ‘cuasi’ senda que hay en el Supermercado Becerra; pero no respetan el semáforo. Esa avenida es un problema que nos afecta a todos, es un desastre.

“El semáforo funciona siempre, y si en un eventual no anduviera, hay inspector de tránsito. Sin embargo, el tema no pasa por ahí, sino que la gente no respeta; el automovilista se cree dueño de la calle y ellos siempre quieren tener prioridad. No entienden que el más importante es el peatón, ya que es el más indefenso”, indicó.

Si bien la vecinalista admitió que “nunca solicitamos un cambio en la Avenida Cárcano, deberíamos hacerlo por todos en general”.

Por su parte, desde Altos de San Pedro, María del Carmen Giachetta también destacó que “la gente es muy imprudente. No se observan inspectores controlando; pero tampoco pueden estar por todos lados porque la gente sea inconsciente al volante. Hubo una época en la que había más accidentes en la Cárcano, y se han llegado a registrar más de veinte muertes en la avenida”.

La referente subrayó que se pidió a la Municipalidad que se coloquen “algunas lomadas en calle Tierra del Fuego, porque en la noche la usan de pista de carreras, y después nos quejamos cuando pasan los accidentes”.

CPP: Faltan campañas públicas sobre concientización vial

Desde la organización Concientizar para Prevenir, María Teresa Cedrola expresó su conmoción ante el nuevo siniestro: “Fue un dolor muy grande, por varias razones. Nuestra compañera Nancy, que había sido profesora de Facundo, está destruida, porque lo tuvo el año pasado como alumno.

“Además, hace unos días dimos una jornada en el IPEM 359, e hicimos una charla bastante profunda sobre seguridad vial y prevención de consumo de alcohol en menores y al volante; por lo que este estudiante había recibido la charla. Esto demuestra que si bien las organizaciones hacemos un gran esfuerzo mediante nuestras campañas, sigue siendo insuficiente”, sentenció.

A su criterio, “no existe una política pública acorde al crecimiento de la utilización de las motos; además de cierta ignorancia, producto de la falta de educación vial. Esto, sumado a falta de controles y sanciones efectivas, hace muy difícil que los padres puedan poner límites; más teniendo en cuenta la edad tan vulnerable de los adolescentes. Los padres a lo mejor ven el peligro; pero no pueden modificar las conductas del chico”. Y enfatizó que “se necesita de un Estado presente para que este tipo de tragedias disminuya”.

En ese sentido, advirtió que “todavía estamos muy lejos de los países desarrollados; porque las políticas de Estado en Argentina con respecto a la seguridad vial atraviesan un proceso lento. Las organizaciones que hay en el país están trabajando la parte judicial, tratando de crear conciencia en el lugar donde viven. Nosotros, en Carlos Paz llevamos diez años trabajando este tema.

“Todo esto es muy doloroso; pero nos lleva siempre a la reflexión de lo que hay que hacer y no se hace. No hay campañas públicas de los gobiernos referidas al respeto a la ley; por ejemplo, si uno recorre la ciudad se va a encontrar con carteles totalmente despintados o sendas peatonales en malas condiciones. Esto lo hemos hablado con el Concejo de Representantes y los gobiernos en reiteradas oportunidades”.

Por último, expresó: “Estamos muy tristes, porque cada vez que se muere un joven, se muere un proyecto de vida. Hay que seguir trabajando mucho más”, finalizó.

