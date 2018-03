Día a día

A cinco años de la elección del Papa Francisco

Publicado: en la edición Día a día

El 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco de la Iglesia Católica. Más allá de vivir en un Estado laico, todos se vieron fascinados con que el exponente religioso más importante del mundo sea argentino.

Pero no solo eso. El Papa Francisco sorprendió hablando con un lenguaje directo sobre temáticas diversas y polémicas: la pobreza, la exclusión, el bullying en las escuelas, el narcotráfico, la trata de personas y tantos otros asuntos que parecían tabú en el Vaticano. Asombró con frases como “si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”, o “recen por mí”; descontracturando el perfil del patriarca de Roma con conversaciones sobre fútbol y su inseparable mate.

Hoy, a cinco años de su proclamación, les preguntamos a los vecinos de Villa Carlos Paz qué opinan sobre el Papa argentino. Nos hallamos con visiones encontradas: desde una mirada optimista a su lado humanitario, hasta posiciones totalmente enfrentadas a Francisco y la Iglesia.

Los jóvenes, en general, no están interesados en las acciones que realiza Bergoglio; en palabras de Juan, de Costa Azul: “Creo en Dios; pero no en la iglesia. Está bueno que el Papa sea argentino; pero no cambia en nada”.

Los adultos son los que más se debaten sobre la figura del Sumo Pontífice, argumentando que “me cae bien; pero podría venir a nuestro país, no le cuesta nada, estuvo en todos los países limítrofes, no entiendo por qué no quiere venir a la Argentina”; o que “contribuye a la grieta al no darle importancia al Presidente y sí a gente que ha hecho daño en el país”, como expresa Mónica, de Playas de Oro.

Juan Carlos, de Barrio de Inquilinos indica que “es un hombre falso, se contradice en lo que dice y hace; no sé si él personalmente, pero la institución a la que representa deja mucho que desear. Habla de pobreza y el Vaticano está lleno de oro; o habla de los niños y está lleno de curas pedófilos”.

Las personas mayores son las que lo apoyan, lo defienden y hasta lo quieren, como señala Elisa del Centro Fiejo: “Yo al Papa lo quiero, soy muy creyente y creo que ha hecho muchas cosas buenas, como convertir en Santo al Cura Brochero. Es el representante de Dios en la tierra y no puede resolver todos los problemas del mundo; pero trae su mensaje de paz”.

Otros, como Luis, también residente del Centro Viejo, expresan que “este hombre revolucionó la iglesia, habla de lo que ningún Papa ni político había hablado antes, y es un orgullo que sea argentino”.

Darío Spadafore