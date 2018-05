Día a día

Centro Ambiental: El éxito depende de cada vecino

Continúan los recorridos de autoridades vecinales junto con funcionarios municipales para conocer los avances y las tareas que desarrollará el Centro Ambiental que reemplazará al actual basural a cielo abierto.

En ese marco, el pasado viernes, el secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, Darío Zeino; el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone y el coordinador de Políticas Vecinales, Leonardo Villalobo, acompañaron a vecinalistas del distrito Centro.

Respecto de esta segunda visita –la primera fue con el distrito Oeste-, Darío Zeino manifestó: “La verdad es que es una experiencia más que positiva. Lo importante es que los centros vecinales, que son transmisores y mediadores entre las políticas que implementa el Municipio y los vecinos en general, puedan conocer lo que va a ser el funcionamiento, sobre todo de la parte de reciclado”.

En tal sentido, Zeino enfatizó: “El éxito de la planta de reciclado va a depender de las conductas de cada uno de nosotros. Entonces, es importantísimo que los centros vecinales puedan transmitirles a los vecinos cómo será la separación diferenciada en origen, es decir, en cada uno de los domicilios, y el impacto que va a tener eso en el ambiente de la ciudad”.

Para finalizar, adelantó que los recorridos continuarán, “no solo con los centros vecinales, sino con otro tipo de instituciones”.

Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal General Belgrano, Mirta Leyes, comentó que la experiencia fue “impactante”, y agregó: “No creo que en los últimos treinta años se haya hecho una obra de semejante envergadura. De verdad, el que no lo ve, no lo cree. Ojalá toda la gente pudiera llegarse hasta allá, para verlo, porque de verdad es impresionante. Ya hay más de dos millones de toneladas que forman una montaña y donde está creciendo el pasto.

“Nos explicaron cómo sanear todo lo que está mal, y lo más importante es que por primera vez se piensa en las generaciones futuras. Porque dentro de veinte años, otra va a ser la historia de la basura en este pueblo.

“Nosotros ya estamos viciados de no cuidar el medio ambiente; pero si educamos a los más chicos en el cuidado y respeto por el medio ambiente, podremos cambiar las cosas. Generalmente soy muy crítica, en esta ocasión estoy muy orgullosa”.

Cabe mencionar que la obra -que supone una inversión de 188.403.897,59 pesos– está avanzada en un 85 por ciento, y continúa según los plazos estipulados.

Según prometen el gobierno municipal, “una vez puesto en marcha, se avanzará con el cierre definitivo del actual basural a cielo abierto, solucionando una problemática que lleva 58 años”.