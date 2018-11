Día a día

40 años de esperanzas…

Publicado: por en la edición Día a día

Héctor Eguez, además de cumplir funciones en el Municipio, explora su faceta de escritor. Y en ese rol, dará a conocer su segundo libro “Sus ojos como el mar”; al que le agregó un subtítulo: “40 años de esperanzas”.

La presentación tendrá lugar el miércoles 28 de noviembre, a las 20, en el Auditorio Municipal (Liniers 50), y al respecto se manifiesta “muy feliz y ansioso”. En una charla informal con la prensa, brindó detalles sobre la obra.

-¿De qué trata? Porque en el primero sabemos que es tu historia de vida, bastante fuerte…

Este segundo libro es una novela inspirada, casi en un 95 por ciento, en hechos reales, situaciones que he vivido, en una experiencia bastante extrema, muy emotiva, relacionada al encuentro de mi madre.

También, recordando un poco la adolescencia de Carlos Paz. Hablo mucho de la Villa, de lo especial que es para los adolescentes vivir en esta ciudad.

-¿Siempre pensaste en ser escritor?

De chico leía mucho, recuerdo que iba al jardín de infantes y no sabía leer; pero agarraba los cuentos y me imaginaba los diálogos, siempre me gustó leer. Aunque debo reconocer que soy malísimo gramaticalmente, me gusta escribir.

-¿Qué te llevó a continuar con “La Payana”, tu primer libro?

Creo que había quedado un final abierto, y era la oportunidad de contarlo, más que todo por esta situación que se difundió y todos conocen. La verdad es que la realidad superó totalmente a la ficción, y eso es lo que me llevó a escribirlo.

Estoy muy contento por esta novela, así es que invito a todos a que vengan a la presentación y participen de un buen momento.

Cabe mencionar que Eguez pasó parte de su infancia en la calle, fue separado de su madre e institucionalizado. Luego de 38 años sin ver a su mamá, la encontró, y no sin dificultades, logró restablecer el vínculo.