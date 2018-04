Día a día

28 de abril: Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo

Publicado: por en la edición Día a día

Hoy sábado se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el propósito de promover “la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo, la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo”.

En este 2018, se suma al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, “para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil”, según indica la Organización Internacional del Trabajo.

Sobre el tema conversamos con el ingeniero laboral Juan Carlos Paesani, quien comentó sobre algunos de los problemas de seguridad que afectan tanto a los trabajadores como a los vecinos de Villa Carlos Paz.

Al comenzar la entrevista, señaló que las obras inconclusas de la ampliación de la Avenida Cárcano, “nos dan la idea de que la problemática es muy seria. No hay veredas en muchos tramos, postes de servicio que son obstáculos, zonas anegadas con agua y lodo cuando llueve”; lo que tiene implicancia en la seguridad de vehículos y de peatones, a los que les cuesta transitar por los cordones ante la ausencia de veredas. “Debemos tener en cuenta que en cercanías hay escuelas y niños que corren serios riesgos. Allí es donde choca la `educación vial´ que se imparte en las escuelas con la realidad que hay que vivir”.

Asimismo, mencionó otros temas recurrentes, por un lado “el riesgo eléctrico, que también ha sido observado en muchos lugares, en columnas, o de cables soterrados que aparecían en la superficie”; y por otro, “las aguas en las calles, cuyo congelamiento genera inconvenientes graves, junto a los baches, con respecto a posibles accidentes in itinere (de la casa al trabajo, y viceversa)”.

En cuanto a los trabajos de infraestructura y el equipamiento que se utilizan en las tareas municipales, advirtió: “He verificado que no se vallan obras peligrosas y no se tienen en cuenta muchas medidas de seguridad.

“El Municipio posee algunos vehículos de servicio que no responden a un buen estado de conservación y mantenimiento, y circulan por las calles de la ciudad”.

Para finalizar, admitió: “Desconozco si en la Municipalidad existe un Servicio de Higiene y Seguridad como lo establece la Ley N° 19.587, y si se capacitan en un plan de incendios o catástrofes, prevención de accidentes y enfermedades profesionales y otras cuestiones”.

Darío Spadafore

Foto: Cables, zanja sin callar, en Avenida Cárcano y Quinquela Martín; una situación que se ha prolongado por varios meses.