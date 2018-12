Día a día

1º de diciembre: Día del Ama de Casa

Publicado: por en la edición Día a día

Un día en el que se homenajean a las amas de casa por la labor diaria que realizan; el compromiso y responsabilidad que asumen para con su familia.

El origen de la conmemoración se remonta al año 1958, por sugerencia de la Liga de Amas de Casa. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente; sin embargo, el rol sigue siendo poco valorado.

Al respecto dialogamos con Erica Pereyra: “Trabajaba en un supermercado, y después de ocho años me rescindieron el contrato. Podría decirse que hoy soy ama de casa por fuerza mayor. He mandado currículums no solo en Carlos Paz sino también en Córdoba; pero hasta ahora no ha surgido nada”. Vale remarcar que, en la actualidad, para una persona mayor de 30 años y con hijos, “es más complicado conseguir empleo”.

Según su experiencia, lo que más le desagrada es cocinar: “No me gusta; para mí es súper complicado pensar todos los días qué vamos a comer. Por otro lado, después de haber trabajado durante tanto tiempo y no depender de nadie económicamente, se complica, porque tenés que limitarte en un montón de cosas; como por ejemplo alguna que otra mercadería que por su costo no podés adquirir. Si bien mi sueldo era bastante bajo, ayudaba para pagar alguna boleta o comprar alimentos”. En contrapartida, lo más gratificante es “compartir más tiempo con los chicos, estar con ellos en las tareas, estar presente en los actos escolares. El estar más presente es súper beneficioso para toda la familia”.

Finalmente, subrayó que “la tarea de un ama de casa es muy difícil y poco reconocida. La casa en sí tiene un montón de exigencias diarias, y a veces es agotador completarlas. De todos modos, es lindo; pasa que al no ser remunerado se hace cuesta arriba, sobre todo si siempre has trabajado afuera”.