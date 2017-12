Día a día

11 de diciembre: Día Nacional del Tango

Por iniciativa del compositor y productor artístico Ben Molar, el 11 de diciembre se celebra el “Día Nacional del Tango”, en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango: “La Voz”: Carlos Gardel, el zorzal criollo, ídolo y figura representativa del tango, nacido el 11 de diciembre de 1890; y “La Música”: Julio De Caro, gran director de orquesta y renovador del género, nacido el 11 de diciembre de 1899.

Para reflexionar sobre la evocación, dialogamos con Daniel Simmons, figura del 2×4 local: “El tango me genera absoluta felicidad. Canto de chico, desde la escuela, y recuerdo que en quinto grado la maestra de música habló con mis tíos para comentarles que tenía muchas condiciones y me enseñó gratis a tocar el piano. Mi padre también cantaba tango, yo lo escuchaba.

“A los 16 años cantaba en un grupo de rock de la década del ´70. A los 24 gané un concurso de tango en Córdoba. Canté con el maestro Jorge Arduh dos años; pero después me cansé de viajar, y tenía otro trabajo, tuve que elegir en un momento porque no me daba el dinero para vivir de la música, y dejé de cantar por mucho tiempo. Volví a cantar en reuniones de entrecasa; así se me fueron abriendo puertas, de repente me empezaron a escuchar. Al principio, era porque Dios me había dado la voz para cantar; ahora lo hago porque me hace feliz, me recorre el cuerpo, para poder transmitir felicidad a los que me están oyendo.

“He tenido la suerte de salir del país gracias al tango; para mí, es mi bandera en el mundo, como Gardel fue el primer embajador argentino. Hoy te dicen tango, Messi y Maradona”.

En ese sentido, destaca que “Medellín se apropió de la figura de Gardel, tienen mucha actividad tanguera porque allí muere, y es donde nace el mito. Hoy se conmemora el día como si fuese Argentina. Tienen una estatua de Gardel en el barrio donde paraba, y está la Casa Gardeliana que era un hogar de familia humilde. La han dejado tal cual, con la misma construcción vieja”.

A su criterio, “nos tenemos que dar cuenta de la trascendencia que tiene a nivel mundial. Para mí es un orgullo salir a cantar”.

Asimismo, apuntó: “Nosotros tenemos dos capeones del mundo, una pareja es de Carlos Paz, Gaspar Godoy y Gisela Galeassi. Se consagraron en la categoría tango de escenario en el año 2003 Primer Campeonato Mundial de Tango. Luego Clarisa Aragón y Jonathan Saavedra, de Córdoba campeones mundiales de tango pista en el 2015.

“También tenemos la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, que una vez por mes realiza conciertos en el teatro San Martin, con entrada gratis, o a veces cobran 50 pesos. Hay que ir a verlos porque son músicos locales. Creo que falta difusión principalmente en las escuelas; generalmente lo toman como música de viejos.

“Falta que nos demos cuenta de lo que tenemos, sentirnos orgullosos de eso, que no quiere decir cantar o bailarlo, sino respetarlo”.