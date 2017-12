Día a día

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

Se conmemora la fecha que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La misma se proclama como “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto individuos como instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, así como el cumplimiento de sus obligaciones. Universales e inalienables, se aplica a toda persona en relación con todos los derechos y las libertades, prohíbe la discriminación sobre la base de una lista de categorías tales como sexo, raza, color. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Sobre esta premisa, “El Bamba” recogió algunas reflexiones:

Mónica Graciela Morán, comerciante e integrante de la ONG Nueva Vida, expresó: “Qué tema complicado el de los derechos humanos, ¿no? El concepto de derecho humano que hay en el mundo es maravilloso; seria espectacular que alguno de ellos se concrete. Hoy estamos viviendo una situación que se denota todos los días: ninguno de los argentinos tenemos el derecho que nos corresponde. Acá trabajamos con niños con cáncer, ellos no tienen derecho a un transporte, a un viaje, a un pasaje, porque no presentan discapacidad; en cambio, el niño discapacitado sí los tiene. Los derechos humanos están mal direccionados; es mi opinión, y lo noto a diario.

Por su parte Andrea Loyola, estudiante de educación física, considera que “los derechos humanos son derechos por el simple hecho de ser humanos, y terminan donde comienzan los del otro. Creo que no se cumplen en ninguna sociedad, alta o baja, siempre hay abuso de estos derechos”.

Sandra es profesora de artes plásticas, y apuntó: “Respecto a los derechos son inherentes a todas las personas que viven en el mundo, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión, idioma, origen. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido, a no estar en estado de esclavitud. Son normas que fueron expresadas en un tratado, un documento legal”.

Puntualiza que “en Argentina los derechos humanos tuvieron protagonismo después de la dictadura militar, por los hechos de represión, de violencia y de desaparición de jóvenes. Por ello se creó la organización de las Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos que se encargaron de buscar a estos jóvenes y saber la verdad. Creo que sí se respetan. Por último, la opresión de los pueblos mapuches y el asesinato del joven por la espalda, eso va necesitar de investigación, y tienen que intervenir entidades de derechos humanos”.

Mauricio Moreno, un comerciante de la Villa, declaró: “Lo que te puedo decir, es que hubo un gran cambio con respecto a la época de la dictadura militar. Estamos mejor ahora. En el tema laboral entiendo que estamos muy debajo de normal con los derechos de los trabajadores”.

A criterio de Camila Cornejo, estudiante comunicación social, “los derechos humanos se cumplen a un nivel mucho mayor que en otras épocas. Sin ir más lejos, que durante la dictadura militar. Después de esa experiencia que tuvimos como país, el sentimiento por los derechos humanos es más fuerte; la sociedad en general lucha para que no se vuelvan a violar, como pasó en su momento”.

En tanto el saxofonista Nicolás Miquel, estima que “un derecho es la facultad para hacer algo. Hoy está muy en juego la cuestión de los derechos humanos que no se están cumpliendo, ni respetando, y eso habla de una forma social. Pienso que los organismos deben hacer hincapié en las valorizaciones”.

Cintia Gutiérrez es docente primaria, y aporto su punto de vista: “La situación que atraviesa la Argentina nos lleva a pensar que los derechos humanos no se cumplen en su totalidad. Hay mucha gente sin trabajo o con trabajo precarizado; la justicia no actúa de manera correcta en algunos casos; un gran número de niños y adolescentes no asisten a la escuela; se vive con miedo, ya que las fuerzas de seguridad no brindan la protección necesaria, y sostenemos un mandato machista donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. La libertad de expresión es puesta en duda, y varía de acuerdo al gobierno de turno; nos hemos convertido en una sociedad que no tolera al que piensa y vive distinto, generando así constante violencia y agravios que son moneda corriente en los medios y en las redes sociales”.